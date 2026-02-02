Sportfreunde Siegen: Ein Stürmer kommt - ein Stürmer geht

Nur ein Tor erzielte Besong in der Hinrunde der 3. Liga für Ulm. – Foto: Eibner Pressefotos

Regionalligist Sportfreunde Siegen hat in der Offensive nochmal reagiert und einen Wechsel vorgenommen. Der 25-jährige Paul-Philipp Besong kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Drittligisten SSV Ulm. Dagegen wird der 22-jährige Josue Santo, der im Sommer vom ASC 09 Dortmund gekommen war, an den Ligarivalen Wuppertaler SV ausgeliehen.

Besong kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln eingesetzt werden und bringt Tempo, Athletik und Torgefahr mit. In der laufenden Spielzeit stand der vielseitige Angreifer für Ulm bereits in 18 Drittligaspielen auf dem Platz. Zuvor lief der langjährige Jugendspieler von Borussia Dortmund (2009 bis 2019) unter anderem für die dortige 2. Mannschaft, den 1. FC Nürnberg II sowie den FC Erzgebirge Aue auf und sammelte dort wichtige Erfahrung auf hohem Wettbewerbsniveau (75 Einsätze in der 3. Liga). In Nürnberg war er auch im Blickfeld des Profikaders. Verletzungen machten ihm in seiner Karriere jedoch immer wieder zu schaffen und sorgten für längere Ausfallzeiten.

„Wir freuen uns sehr, dass nach wochenlanger Vorbereitung das Leihgeschäft mit dem SSV Ulm und Paul-Philipp Besong zustande gekommen ist. Paul ist ein pfeilschneller und technisch versierter Mittelstürmer, der in der Hinrunde oft in der 3. Liga zum Einsatz kam, nun aber mit mehr Spielzeit zu alter Stärke finden möchte. Er wird unser Offensivspiel ganz sicher bereichern“, sagt Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen.