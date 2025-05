Sportfreunde Siegen: Ein Routinier und ein Eigengewächs bleiben

17-mal stand der gebürtige Mainzer seit seiner Ankunft für die Krönchenkicker auf dem Feld und markierte dabei acht Tore, fünf Treffer legte er zudem auf - und unterstreicht damit das, was der Coach an ihm schätzt: „Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft und besitzt eine herausragende Qualität: Er macht die Spieler um sich herum besser. Gleichzeitig strahlt er selbst Torgefahr aus, insbesondere bei Standards ist er extrem präsent. Er ist als Zielspieler sehr wichtig für uns.“

Geht es nach Güclü, ist das Ende der Fahnenstange indes noch nicht erreicht: „Ich komme von Spiel zu Spiel besser rein, da geht aber schon noch mehr.“ Obgleich er den Teamerfolg über den eigenen stellt, kann er sich Spiele und Momente wie die im Heimspiel gegen Erkenschwick auch zukünftig sehr gut vorstellen: „Das Siegerland darf sich auf hoffentlich viele weitere Tore freuen - gerne auch Last Minute, wo wir alle zusammen feiern können. Ich fühle mich in Siegen wie Zuhause. Fans, Trainerteam, Mitspieler: Es macht einfach riesigen Spaß.“

Dieses Gefühl lässt er übrigens leiten: Der Stürmer wird die kommende Saison nicht mehr von Mainz nach Siegen pendeln, sondern einen festen Wohnsitz in der Krönchenstadt beziehen. Diesen hat der in Siegen geborene Hodroj bereits ein wenig länger inne. Der 21- Jährige ist seit 2022 fester Bestandteil der Herrenmannschaft und verbrachte zuvor seine Jugend bei SFS.

„Malik ist waschechter Siegerländer, der bei den Sportfreunden sämtliche Abteilungen durchlaufen hat“, erklärt Nehrbauer: „Er bringt viel Talent mit und ist noch sehr jung. Ich bin sehr froh, dass er sich entschieden hat, das Abenteuer Regionalliga mit uns zu gehen. Wir wollen das Potenzial, das in ihm steckt, weiter aus ihm herauskitzeln und ihn weiterentwickeln.“

Hodroj: Vom Balljungen zum Regionalligaspieler

Hodroj kann das, was derzeit rund um das Siegerland passiert, noch gar nicht richtig fassen. „Ich bin immer noch total aus den Socken“, sagt er nach seiner Vertragsunterzeichnung. Es ist eine Geschichte, wie man sie sich schöner nicht ausdenken könnte: 2015 hat er noch als Balljunge vom Seitenrand aus den Aufstieg der Herren in die Regionalliga miterlebt: „Jetzt selbst auf dem Rasen zu stehen und diese Momente zu erleben, ist der Wahnsinn.“ Auch er stellt das Team in seinen Ausführungen explizit in den Vordergrund und weiß genau, was zum Erfolg geführt hat: „Man konnte nach dem guten Saisonstart schon spüren, dass die Region richtig Bock hat. Die Euphorie hat immer weiter zugenommen. Jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt dort stehen, wo wir stehen.“

‚„Die Sportfreunde sind eine Familie“ - das ist nicht bloß eine Floskel. „Jeder kämpft für den anderen, wir stehen alle füreinander ein. Das ist das Schöne daran“, erklärt er weiter und riskiert einen kurzen Blick voraus: „Natürlich möchte ich gesund und fit bleiben. Ich bin überglücklich, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt und möchte im kommenden Jahr das Bestmögliche aus mir und der Mannschaft herausholen.“ Zuvor allerdings wird er alles dafür tun, seinen aktuell 16 Einsätzen (ein Assist) in der Oberliga Westfalen noch ein paar hinzuzufügen - insgesamt stehen trotz seines jungen Alters bereits 75 Einsätze mit fünf Treffern und drei Vorlagen in seiner Vita.