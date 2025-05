Sportfreunde Siegen: Das ist der erste Neuzugang für die Regionalliga

108 Partien bestritt der gebürtige Kölner für Düren und kommt auf insgesamt bereits 141 Einsätze in der Regionalliga West (drei Tore, 17 Assists). Für die Sportfreunde Lotte spielte Brock eine Etage höher in der 3. Liga, seine Jugend verbrachte er zu großen Teilen in der Akademie von Bayer Leverkusen. Neben Düren spielte er auch eine Saison beim Bonner SC und kennt sowohl Geschäftsführer Matthias Georg als auch Cheftrainer Thorsten Nehrbauer.