Sportfreunde Siegen: Champions League-Teilnehmer am 30. Juli zu Gast Oberliga-Meister Sportfreunde Siegen hat für seine Fans ein ganz besonderes Testspiel-Highlight.

Im Zuge der Sommervorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2025/26 gastiert am Mittwoch, den 30. Juli 2025, niemand Geringeres als Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund im Leimbachstadion. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Zuletzt war der BVB vor 14 Jahren zu einem Testspiel in Siegen angetreten.

SFS-Geschäftsführer Matthias Georg zeigt sich voller Vorfreude ob des Gastspiels von Schwarz-Gelb im traditionell BVB-begeisterten Siegerland: „Wir stehen bereits seit unserem Jubiläumsjahr mit dem BVB in Kontakt und sind sehr froh, unseren zahlreichen Fans in der Region damit einen echten Leckerbissen rund um den Regionalliga-Saisonstart vor sicherlich sehr großer Kulisse präsentieren zu dürfen. Ein großes Dankeschön an den BVB um Geschäftsführer Carsten Cramer, wir freuen uns auf viele namhafte Nationalspieler und einen tollen Abend im Leimbachstadion.“ Auch Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport, freut sich auf die Begegnung: „Wir freuen uns sehr, wieder im Siegerland und damit ganz in der Nähe zu Gast zu sein. In der Region herrscht große Fußballbegeisterung, und viele Menschen haben eine enge Verbindung zu unserem Verein.“

Im Oktober 2011 gab der BVB zuletzt seine Visitenkarte im Siegener Leimbachstadion ab. Damals kam die Elf von Jürgen Klopp mit einem blauen Auge davon und siegte am Ende nach Rückstand mit 2:1 durch Tore von Luca Barrios und Sven Bender. Für die Sportfreunde hatte der heutige U17-Trainer Julian Jakobs (35) die Führung erzielt. 14 Jahre später kehrt der BVB nun Ende Juli ins Leimbachoval zurück. Entgegen der Partie von damals, in welcher einige Akteure auf Länderspielreise weilten, werden die Dortmunder das Spiel in Siegen diesmal je nach Verlauf der Klub-WM mit der Bestbesetzung bestreiten. Vorkaufsecht für Dauerkarteninhaber