Chefcoach Boris Schommers (r.) und Rückkehrer Marco Beier. – Foto: Sportfreunde Siegen

Sportfreunde Siegen: Bekanntes Gesicht kehrt als Co-Trainer zurück Regionalligist Sportfreunde Siegen stellt das Trainerteam breit auf. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SF Siegen Marco Beier

Dem Ende Oktober verpflichteten Chefcoach Boris Schommers stehen ab sofort zwei Co-Trainer zur Seite. Der 30-jährige Marco Beier kehrt nach dreieinhalb Jahren in das Siegerland zurück. Außerdem wird Mohamad Aslan neben seiner aktuellen Funktion als U19-Coach als zweiter Co-Trainer dabei bleiben.

Bereits von 2015 bis 2019 trug Beier das Trikot der Sportfreunde. Nach dem verletzungsbedingten Karriereende schlug er den Trainerweg ein und sammelte nach seiner Co-Trainer-Tätigkeit in Siegen (2019-22) und der U17-Tätigkeit beim 1. FC Köln (2022-24) wertvolle Erfahrungen bei den Regionalligisten 1. FC Düren und SV Rödinghausen. "Als Inhaber der A-Lizenz bringt er fachliche Qualität und eine hohe Identifikation mit dem Verein mit", heißt es in der Pressemitteilung.

„Marco bringt viel Fachwissen und neue Ideen mit. Der Austausch war von Beginn an sehr überzeugend – ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Schommers. „Die Sportfreunde Siegen bedeuten mir viel. Umso mehr freue ich mich zurückzukehren und die Entwicklung der Mannschaft mitzugestalten. Ich war bereits sieben Jahre in Siegen und freue mich riesig auf die Mannschaft und die Heimspiele im Leimbachstadion“, erklärt Beier.