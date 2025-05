Mats Scheld (Nr. 8) beendet seine höherklassige Laufbahn. – Foto: Marco Bader

Sportfreunde Siegen: Aufstiegsheld macht mit 31 Jahren Schluss Als sich vor zwei Jahren der Siegener Verein 1. FC Kaan-Marienborn aus dem ambitionierten Fußball zurückzog, wechselte er zum traditionsreichen Stadtrivalen.

Seit Sommer 2023 hat der 31-jährige Mats Scheld 60 Oberliga-Partien für die Sportfreunde Siegen absolviert und nun seine Karriere im höherklassigen Fußball beendet. Dies gab der frisch gebackene Regionalligist am heutigen Montag bekannt. Zehn Jahre, acht davon unter dem heutigen Sportfreunde-Coach Thorsten Nehrbauer, trug der Standard-Spezialist zuvor das Dress des Lokalrivalen Kaan-Marienborn, bei dem er maßgeblichen Anteil am Aufschwung aus der Westfalenliga in die Regionalliga hatte.

Die Meldung der Sportfreunde Siegen im Wortlaut: Schichtende: Mats Scheld, Spielführer der Sportfreunde Siegen, wird die Krönchenkicker mit Ablauf der aktuellen Spielzeit als Aufsteiger verlassen. Der 31-jährige Dielfer zieht nach reiflicher Überlegung schweren Herzens einen Strich unter seine höherklassige Laufbahn.

Nach zwei Jahren im Magolves-Dress ist Schluss: Mats Scheld wird die Sportfreunde zum Saisonende verlassen und einen Haken an seine fußballerische Laufbahn machen. „Eigentlich bin ich in einem Alter, wo ich noch ein paar Jahre spielen kann“, sagt auch Mats selbst. „Es tut sich aber beruflich so viel, dass ich das zukünftig nicht mehr unter einen Hut bekomme.“ Die Entscheidung ist dem Regisseur dabei alles andere als leicht gefallen. Ein gutes Quartal nahm sich Mats Zeit, seine Zukunft für sich zu klären. Seit dem Trainingslager im türkischen Belek befanden sich die Sportfreunde mit Geschäftsführer Matthias Georg und Cheftrainer Thorsten Nehrbauer im Gespräch mit Scheld über eine mögliche gemeinsame Zukunft. „Wir wollten mit Mats weitermachen und ihn mit in das kommende Abenteuer nehmen“, sagt sein Übungseiter, der gleichermaßen Verständnis aufbringt, aber auch weiß, was er in Mats verliert: „Ich habe über zehn Jahre mit ihm gearbeitet und weiß genau, was ich an ihm habe. Sein sorgfältig überlegter Schritt, aus beruflichen Gründen kürzer zu treten, ist nachvollziehbar. So schade es ist, wir müssen das akzeptieren.“ Der Kapitän selbst empfindet die Zeit jetzt als „den richtigen Schritt. Es müssen viele Kompromisse eingegangen werden, um dem Fußball gerecht zu werden. Unter diesen Umständen kann ich nie an meine absolute sportliche Grenze kommen.“