Entwischt seinem Gegenspieler: Sportfreunde-Stürmer Marcel Reisgies (r.). – Foto: Manfred Heyne

Sportfreunde setzen ein Zeichen Fußball-Landesliga: Deutlicher 4:0-Erfolg gegen den SV Eilendorf. Aussprache der Dürener unter der Woche hat gefruchtet. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 SV Eilendorf SF Düren

Nach insgesamt drei Niederlagen in der Rückrunde und einem Torverhältnis von 6:10 haben sich die Dürener Sportfreunde im Spiel gegen den in diesem Jahr ungeschlagenen SV Eilendorf mit 4:0 eindrucksvoll zurückgemeldet. „Ausschlaggebend für den Leistungsumschwung war die defensive, kollektive Zusammenarbeit heute. Nach mehreren Umstellungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorsonntag haben wir wieder zu einer Einheit zurückgefunden und den Sieg in dieser Höhe auch verdient“, lautete das Resümee von SFD-Coach Marcel Demircan. Die dienstägliche Aussprache innerhalb des Teams und der Trainer hat demzufolge ihre Wirkung nicht verfehlt und war der Schlüssel zum Erfolg.

In der Anfangsphase der Partie merkte man den Sportfreunden noch die Unsicherheit ein wenig an, denn es waren viele Fehlpässe sichtbar, von denen auch die Gäste aus Eilendorf betroffen waren. Dabei kam das Team von Trainer Jasmin Muhovic mit einer bislang unbesiegten Bilanz in der Rückrunde ins Oststadion. „Heute haben viele Prozentpunkte im Bereich Durchschlagskraft, letzter Wille und präziser Pässe in die Tiefe gefehlt. Anscheinend waren die Spieler noch in der Euphorie nach dem Sieg gegen Verlautenheide vergangene Woche und nicht so konzentriert, sodass die Niederlage gegen ein starkes Sportfreunde-Team vollkommen verdient war“, so der SVE-Coach nach Spielende. Dabei passte es zum Gesamtbild, dass sein Spieler Tim Beckers einen Foulelfmeter in der 25. Minute übers Tor schoss, nachdem schon das 1:0 für die Gastgeber (17.) durch ein Eigentor von Kokou Azanledji zustande gekommen war. Nur zwei Minuten nach dem verschossenen Elfer setzte dann Sportfreunde-Antreiber und Kraftpaket Marcel Reisgies mit einem Knaller unter die Latte aus spitzem Winkel ein nächstes Ausrufezeichen. Noch vor der Pause verfehlten Toby Frohn und Selim Düskün mit Schüssen das Tor der Gäste nur sehr knapp.