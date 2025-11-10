Sportfreunde setzen die Jagd fort

Nach dem 3:2 gegen die DJK Twisteden hat der Bezirksligist aus Broekhuysen nur noch fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfL Rhede.

Es bleibt dabei: Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen ist hartnäckigster Verfolger des Tabellenführers VfL Rhede. Mit einem 3:2 (2:0)-Erfolg in einem packenden Nachbarschaftsduell gegen die DJK Twisteden verringerte die Mannschaft den Rückstand auf aktuell fünf Punkte, da sich der Spitzenreiter aus dem Münsterland parallel mit einem 2:2 beim Kevelaerer SV begnügen musste. Trotz der Niederlage behaupteten die Gäste aus Twisteden Rang drei.

In der ersten Halbzeit bestimmten die Hausherren das Geschehen. Zunächst blieb die Anfangsphase chancenarm. Die erste Gelegenheit vergab Nick Ernst, der nach einem Querpass den Ball nicht richtig traf. Immer wieder sorgten die schnellen Offensivspieler der Sportfreunde für Gefahr. In der 27. Minute belohnte sich der Gastgeber schließlich: Sven Hannaleck schickte Nick Ernst in die Tiefe, der eiskalt vollstreckte und Schlussmann Jakob Thielen keine Chance ließ. Nur drei Minuten später war dann Nick Ernst der Wegbereiter, der sich über die rechte Seite durchspielte und für Sven van Bühren maßgerecht auflegte, der nur noch zum 2:0 einschieben brauchte.

Mehr Lokalcharakter und Spannung hatte das Spiel für die rund 200 Zuschauer nach der Pause auf Lager. Aus dem Nichts fiel der Anschlusstreffer: Eine präzise Flanke von Spielmacher Chris Kleuskens fand Torben Schellenberg, der per Direktabnahme (53.) im Stile eines Torjägers zum 2:1 verkürzte.

Sportfreunde schlagen zurück

Doch die Freude der DJK währte nur kurz – im direkten Gegenzug stellte erneut van Bühren nach starker Vorarbeit von Hannaleck und Ernst den alten Abstand wieder her. Broekhuysen verlor danach etwas an Zielstrebigkeit, während Twisteden mutiger agierte. Nach einer Stunde war es wieder Torjäger Schellenberg, der nach einem Eckball zum 3:2 traf und damit für Spannung bis zum Schluss sorgte.

Die Gäste drängten jetzt auf den Ausgleich, suchten ihr Glück vor allem bei Standardsituationen, doch die Broekhuysener Defensive hielt stand. Auf der anderen Seite ließen die Sportfreunde gleich zwei Großchancen liegen, um den Sack endgültig zuzumachen.

„Unterm Strich haben wir verdient gewonnen“, sagte Sportfreunde-Coach Sebastian Clarke nach dem Abpfiff. „Wir waren in der ersten Hälfte klar besser, bekommen zwei Gegentore aus dem Nichts. Dass es dann noch ein heißer Tanz wurde, war klar. Aber die Mannschaft hat das gut über die Zeit gebracht.“

DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis haderte ein wenig mit der Niederlage: „Vor der Pause waren wir nicht so präsent, haben uns bei den Toren abkochen lassen. Nach dem Wechsel war es mental besser.“

Für beide Mannschaften geht’s am nächsten Sonntag gegen Klubs aus der unteren Tabellenhälfte weiter im Programm. Während die Sportfreunde bei Alemannia Pfalzdorf gefordert sind, empfängt die DJK Aufsteiger Westfalia Anholt.

SF Broekhuysen: Schaffers (68. Horster) - Schmermas, van Bühren (75. Horster), Hünnekens, Thier (88. Agirman), Ernst, Schmitz Hannaleck, Peters, Brock (68. Hesen), Belzek.

DJK Twisteden: Thielen – St. Douteil (46. S. Jacobs), Heussen, Kleuskens, Rasch (85. ST. Jacobs), Hirschmann, Schellenberg, Leck (46. Dennesen), Thielen, Lenz, Opgenhoff (70. L. Douteil).