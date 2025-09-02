Sportfreunde Schwefingen zurück an der Spitze

Die Sportfreunde Schwefingen haben sich mit einem überzeugenden 1:4-Auswärtssieg bei Alemannia Salzbergen die Tabellenführung in der Bezirksliga zurückerobert. Nach einer intensiven Partie zeigte die Mannschaft von Beginn an, dass sie die Niederlage aus der Vorwoche vergessen machen wollte.

Nach einer halben Stunde durften die mitgereisten Fans erstmals jubeln: Sebastian Mogge traf nach sehenswerter Vorarbeit von Matthias Kellermann und Malte Weusthof zur 0:1-Führung (30.). Doch die Gastgeber hielten dagegen und verpassten knapp den Ausgleich.

Schwefingen übernahm früh die Kontrolle, spielte mit viel Ballbesitz und setzte die Hausherren unter Druck. Salzbergen blieb jedoch durch schnelle Konter stets gefährlich und zwang Keeper Leo Hölscher mehrfach zu starken Paraden.

Nach der Pause erwischte Salzbergen den besseren Start und glich durch Levin Leifeling zum 1:1 aus (53.). Die Antwort der Sportfreunde ließ aber nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später stellte Christoph-Dominik Winters nach Vorarbeit von Alexander Kuhl die Führung wieder her (56.).

Der kurioseste Moment des Spiels folgte in der 68. Minute: Ein langer Ball blieb in einer Pfütze auf dem nassen Rasen liegen, der Salzbergener Keeper verschätzte sich, und Alexander Kuhl schob zum 1:3 ein – sein erstes Saisontor.

Den Schlusspunkt setzte Sebastian Meyer, der nach Vorlage von Winters in der 86. Minute zum 1:4-Endstand traf.

Stimmen zum Spiel

Alexander Kuhl (Torschütze zum 1:3)

„In der ersten Halbzeit war es etwas fahrig, wir haben ein paar Fehler gemacht, die Salzbergen fast genutzt hätte. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel aktiver und klar die bessere Mannschaft. Das Gegentor war zwar unglücklich, aber es war auch so etwas wie ein Weckruf. Danach haben wir unser Spiel durchgezogen und verdient gewonnen. Mein Tor war tatsächlich das einfachste meiner Karriere – der Ball bleibt im nassen Rasen hängen, der Keeper verschätzt sich, und ich muss nur noch einschieben.“

Christoph-Dominik Winters (Torschütze und Vorbereiter)

„Wir waren am Anfang ganz gut drin, gehen auch verdient in Führung, hatten aber hinten einige Schnitzer, die Salzbergen hätte nutzen können. Nach dem Ausgleich haben wir uns sofort zurückgemeldet, das war wichtig. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Jetzt schauen wir auf Mittwoch: Altenlingen ist eine der stärksten Mannschaften in unserer Liga, fußballerisch richtig stark. Da müssen wir voll da sein, einfache Fehler vermeiden und unsere Stärken ausspielen – dann haben wir eine gute Chance, weiterzukommen.“

Ausblick auf das Pokalspiel

Nach dem wichtigen Sieg in der Liga steht für die Sportfreunde das nächste Highlight bevor:

Am Mittwoch, den 03.09.2025, um 20:00 Uhr gastieren die Schwefinger im Bezirkspokal beim ASV Altenlingen.

Der ASV gilt als spielstarke Mannschaft und wird die Sportfreunde vor große Aufgaben stellen. Doch mit dem frisch getankten Selbstvertrauen aus Salzbergen und einer geschlossenen Teamleistung wollen die Schwefinger den Einzug in die nächste Runde schaffen.

Anstoß: 20:00 Uhr, Sportanlage Altenlingen

Spiel: ASV Altenlingen vs. SF Schwefingen - Bezirkspokal