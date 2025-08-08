Sportfreunde Schwefingen stürmen in Runde drei des Bezirks-Pokals

Die Partie begann furios: Bereits in der ersten Minute brachte Felix Neumann die Sportfreunde in Führung. Rhede, unbeeindruckt vom frühen Rückstand, fand nach einer starken Einzelaktion in der 22. Minute durch den Ausgleich zurück ins Spiel.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Neumann traf in der 30. Minute zum zweiten Mal, ehe Alex Kuhl nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Kurz vor der Pause sorgte ein Foulelfmeter, sicher verwandelt von Konstantin Burs (43.), für die komfortable 4:1-Halbzeitführung der Schwefinger.

Nach dem Seitenwechsel behielten die Gäste die Kontrolle. Neumann schnürte in der 58. Minute seinen Dreierpack und stellte auf 5:1. In der Schlussphase gelang dem eingewechselten Niklas Geiger noch der zweite Treffer für Rhede (82.), doch der klare Erfolg der Sportfreunde geriet nicht mehr in Gefahr.

Mit diesem Sieg unterstreichen die Schwefinger ihre derzeit starke Form und gehen mit Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben. Rhede dagegen muss die Pokalniederlage schnell abhaken, um in der Liga zurück in die Spur zu finden.

Tore: 0:1 Neumann (1.), 1:1 (22.), 1:2 Neumann (30.), 1:3 Kuhl (32.), 1:4 Burs (43., Foulelfmeter), 1:5 Neumann (58.), 2:5 Geiger (82.)