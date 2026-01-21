Sportfreunde Schwefingen setzen auf Kontinuität

Die Kaderplanung der Sportfreunde Schwefingen für die Saison 2026/2027 nimmt weiter Gestalt an. Der Bezirksligist hat die Verträge von drei Spielern verlängert und damit frühzeitig wichtige personelle Weichen gestellt. Torhüter Matthias Lake, Mittelfeldspieler Bastian Mogge sowie Nachwuchstorwart Leo Hölscher haben ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben.

Mit den Verlängerungen unterstreichen die Sportfreunde ihren Ansatz, auf Zusammenhalt und Kontinuität zu setzen. Alle drei Spieler nehmen im aktuellen Kader unterschiedliche, aber zentrale Rollen ein.

Im Tor setzt Schwefingen weiterhin auf das bewährte Duo aus Matthias Lake und Leo Hölscher. Lake war vor der laufenden Saison von der DJK Geeste nach Schwefingen gewechselt und kam bislang in zehn Ligaspielen zum Einsatz. Er konnte sich schnell integrieren und bildet gemeinsam mit Hölscher ein stabiles Gespann zwischen den Pfosten. Hölscher, 20 Jahre alt, schaffte in der Saison 2024/25 den Übergang aus der Jugend in den Herrenbereich. Der Torwart, der die Jugend der JSG durchlief, stand in der aktuellen Spielzeit sechsmal im Bezirksliga-Team und überzeugte dabei mit Selbstvertrauen und Präsenz.