Sportfreunde Schwefingen setzen auf Kontinuität

Die Kaderplanung der Sportfreunde Schwefingen für die Saison 2026/2027 nimmt weiter Gestalt an. Der Bezirksligist hat die Verträge von drei Spielern verlängert und damit frühzeitig wichtige personelle Weichen gestellt. Torhüter Matthias Lake, Mittelfeldspieler Bastian Mogge sowie Nachwuchstorwart Leo Hölscher haben ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben.
Mit den Verlängerungen unterstreichen die Sportfreunde ihren Ansatz, auf Zusammenhalt und Kontinuität zu setzen. Alle drei Spieler nehmen im aktuellen Kader unterschiedliche, aber zentrale Rollen ein.
Im Tor setzt Schwefingen weiterhin auf das bewährte Duo aus Matthias Lake und Leo Hölscher. Lake war vor der laufenden Saison von der DJK Geeste nach Schwefingen gewechselt und kam bislang in zehn Ligaspielen zum Einsatz. Er konnte sich schnell integrieren und bildet gemeinsam mit Hölscher ein stabiles Gespann zwischen den Pfosten. Hölscher, 20 Jahre alt, schaffte in der Saison 2024/25 den Übergang aus der Jugend in den Herrenbereich. Der Torwart, der die Jugend der JSG durchlief, stand in der aktuellen Spielzeit sechsmal im Bezirksliga-Team und überzeugte dabei mit Selbstvertrauen und Präsenz.
Im Mittelfeld bleibt Bastian Mogge eine feste Größe. Der 30-Jährige trägt seit der Saison 2019/2020 das Trikot der Sportfreunde, nachdem er von Union Meppen gekommen war. In der laufenden Saison kam Mogge bislang auf elf Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Seine Erfahrung und Spielintelligenz machen ihn weiterhin zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.
Sportlich belegt Schwefingen derzeit mit 27 Punkten aus 16 Spielen den sechsten Tabellenplatz in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3. Der Abstand zur Tabellenspitze ist überschaubar, gleichzeitig bleibt das Mittelfeld eng beisammen.
Mit den Verlängerungen von Lake, Mogge und Hölscher setzen die Sportfreunde Schwefingen ein klares Zeichen für Stabilität und Weiterentwicklung. Weitere Entscheidungen in der Kaderplanung sollen in den kommenden Wochen folgen.