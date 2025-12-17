Sportfreunde Schwefingen setzen auf Kontinuität

Die Sportfreunde Schwefingen treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und können dabei drei wichtige Personalentscheidungen vermelden. Mit Simon Rensing, Alex Kuhl und Chris Veltrup bleiben dem Verein drei Spieler erhalten, die in der vergangenen Spielzeit feste Bestandteile der Mannschaft waren.
Besonders eng mit dem Verein verbunden ist Simon Rensing. Der Mittelfeldspieler trägt das blau-weiße Trikot bereits seit seinen ersten fußballerischen Schritten und steht wie kaum ein anderer für Identifikation mit den Sportfreunden. Auch in der kommenden Saison wird er für Schwefingen auflaufen. Rensing betont dabei vor allem das Umfeld und das Miteinander innerhalb der Mannschaft:
„Unsere Mannschaft zeigt regelmäßig, welches Potenzial noch in ihr steckt. Auf und neben dem Platz passt es super. Das Umfeld im Verein steht immer hinter der Mannschaft. Deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison!“
Ebenfalls weiter an Bord bleibt Alex Kuhl. Der Offensivspieler war von Union Meppen nach Schwefingen gewechselt und hat sich dort schnell eingelebt. Mit seiner Torgefahr und seinem hohen Einsatz gehört er zu den Spielern, die gegnerische Defensivreihen regelmäßig fordern. Seine Vertragsverlängerung kommentierte Kuhl knapp, aber eindeutig:
„Ich freue mich auf die weitere Zeit bei den Sportfreunden.“
Die dritte Verlängerung betrifft Chris Veltrup. Der Spieler war im vergangenen Sommer aus der U23 zur Mannschaft gestoßen und entschied sich nun für eine weitere Saison in Schwefingen. Die Gespräche verliefen offenbar unkompliziert, wie Veltrup schildert:
„Mazen hat mich angerufen und gefragt, wie es für die kommende Saison aussieht. Ich musste nicht lange überlegen, habe direkt zugesagt und freue mich auf die kommende Saison.“
Bei den Sportfreunden wird die Entscheidung der drei Spieler als positives Signal gewertet. Der Verein hebt hervor, dass sich die Akteure in Schwefingen wohlfühlen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen möchten. Gleichzeitig ist klar, dass die Personalplanungen damit noch nicht abgeschlossen sind: Die weitere Kaderzusammenstellung für die Saison 2026/2027 läuft weiterhin auf Hochtouren.