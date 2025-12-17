Sportfreunde Schwefingen setzen auf Kontinuität

Die Sportfreunde Schwefingen treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und können dabei drei wichtige Personalentscheidungen vermelden. Mit Simon Rensing, Alex Kuhl und Chris Veltrup bleiben dem Verein drei Spieler erhalten, die in der vergangenen Spielzeit feste Bestandteile der Mannschaft waren.

Besonders eng mit dem Verein verbunden ist Simon Rensing. Der Mittelfeldspieler trägt das blau-weiße Trikot bereits seit seinen ersten fußballerischen Schritten und steht wie kaum ein anderer für Identifikation mit den Sportfreunden. Auch in der kommenden Saison wird er für Schwefingen auflaufen. Rensing betont dabei vor allem das Umfeld und das Miteinander innerhalb der Mannschaft:

„Unsere Mannschaft zeigt regelmäßig, welches Potenzial noch in ihr steckt. Auf und neben dem Platz passt es super. Das Umfeld im Verein steht immer hinter der Mannschaft. Deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison!“

Ebenfalls weiter an Bord bleibt Alex Kuhl. Der Offensivspieler war von Union Meppen nach Schwefingen gewechselt und hat sich dort schnell eingelebt. Mit seiner Torgefahr und seinem hohen Einsatz gehört er zu den Spielern, die gegnerische Defensivreihen regelmäßig fordern. Seine Vertragsverlängerung kommentierte Kuhl knapp, aber eindeutig:

„Ich freue mich auf die weitere Zeit bei den Sportfreunden.“