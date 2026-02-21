Sportfreunde Schwäbisch Hall siegen beim Nachholkrimi in Esslingen

In der Verbandsliga Württemberg stand am heutigen Tag ein wegweisendes Nachholspiel auf dem Programm, das im Kampf um den Klassenerhalt für pure Emotionen und eine spürbare Erleichterung bei den Gästen sorgte. Während die Hausherren den erhofften Befreiungsschlag verpassten, bewies der Gast aus Hohenlohe in der entscheidenden Phase die nötige Kaltschnäuzigkeit.
Es war ein Spiel, das von der ersten Sekunde an von einer enormen Anspannung geprägt war. Vor 75 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Leidenschaft und der Kampf um jeden Zentimeter Rasen im Vordergrund standen. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall erwischten dabei einen Start nach Maß und setzten die Gastgeber früh unter Druck.
Bereits in der 5. Minute schlug der Ball zum ersten Mal im Netz ein: Benjamin Kurz erzielte die frühe Führung zum 0:1 für die Gäste und versetzte dem FC Esslingen einen empfindlichen Dämpfer. Die Heimmannschaft bemühte sich in der Folge redlich, das Spiel zu drehen, doch die Defensive der Haller stand sicher. In einer Phase, in der Esslingen alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzwingen, war es erneut der eiskalte Benjamin Kurz, der in der 87. Minute mit dem Treffer zum 0:2-Endstand alle Hoffnungen der Esslinger begrub.
Durch diesen immens wichtigen Auswärtssieg festigen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Tabelle den elften Rang und weisen nun 24 Punkte auf. Damit ziehen sie nach Zählern mit dem SV Fellbach und dem SSV Ehingen-Süd gleich. Für den FC Esslingen hingegen bleibt die Lage im Tabellenkeller der Verbandsliga Württemberg prekär. Mit weiterhin 17 Punkten rangiert das Team auf dem 14. Tabellenplatz, punktgleich mit dem FC Rottenburg.
