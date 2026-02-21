Sportfreunde Schwäbisch Hall siegen beim Nachholkrimi in Esslingen

Es war ein Spiel, das von der ersten Sekunde an von einer enormen Anspannung geprägt war. Vor 75 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Leidenschaft und der Kampf um jeden Zentimeter Rasen im Vordergrund standen. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall erwischten dabei einen Start nach Maß und setzten die Gastgeber früh unter Druck.

Bereits in der 5. Minute schlug der Ball zum ersten Mal im Netz ein: Benjamin Kurz erzielte die frühe Führung zum 0:1 für die Gäste und versetzte dem FC Esslingen einen empfindlichen Dämpfer. Die Heimmannschaft bemühte sich in der Folge redlich, das Spiel zu drehen, doch die Defensive der Haller stand sicher. In einer Phase, in der Esslingen alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzwingen, war es erneut der eiskalte Benjamin Kurz, der in der 87. Minute mit dem Treffer zum 0:2-Endstand alle Hoffnungen der Esslinger begrub.