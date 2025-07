Sportfreunde Schwäbisch Hall achtbar gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg

Spf. S.-Hall

Im Testspiel zwischen den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem 1. FC Nürnberg, das am heutigen Samstag im Optima Sportpark stattfand, setzten sich die Gäste mit 7:2 durch. Die 1300 Zuschauer erlebten ein interessantes Duell zwischen dem Verbandsligisten und dem Zweitligisten, das von Beginn an von den Nürnbergern dominiert wurde.

Bereits in der 12. Minute brachte Artem Stepanov die Gäste in Führung, als er den Ball auf der linken Seite der Box erhielt und flach ins Netz versenkte. Nur elf Minuten später erhöhte Benjamin Goller auf 2:0, nachdem Berkay Yilmaz ihn perfekt in der Box bediente.