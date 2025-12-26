Sportfreunde Schliengen verlängern mit Trainer David Held

Pünktlich zu Weihnachten hat das Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft der Sportfreunde Schliengen für die neue Spielzeit 2026/27 zugesagt. Cheftrainer David Held und Co-Trainer Sebastian Meier hatten ihre Ämter vergangenen Sommer vor der Saison angetreten.

Ihre Hauptaufgabe ist nach wie vor den großen Umbruch in der Mannschaft voranzutreiben. Viele erfahrene Spieler hatten teilweise verletzungsbedingt aufgehört und sind nicht mehr verfügbar. Das Ziel bleibt nach wie vor der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der Verein befindet sich in der vierten Saison in der Liga und belegt derzeit einen hinteren Mittelplatz, wenige Punkte vor den Abstiegsränge. "Unser Trainerteam entwickelt derzeit unsere jungen Spieler. Hierbei ist Geduld und Zeit notwendig, die bekommen Sie vom Verein.", so die sportlichen Leiter Tim Merstetter und Florian Kessler. Auch der Vorstand ist froh über die Zusage der Trainer:"Ich freue mich über Kontinuität auf diesen wichtigen Positionen.", so Höveler.

Bei Held und Meier handelt es sich um verdiente Spieler des Vereins, die jahrelang maßgeblich an den vergangenen Erfolgen beteiligt waren. David Held hatte zudem schon das Amt des Co-Trainers und Cheftrainer der zweiten Mannschaft inne, ehe er vor dieser Saison die Verantwortung für die erste Mannschaft der Sportfreunde übernahm.