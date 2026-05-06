Sportfreunde Schliengen angeln sich Baris Sakat

Neuzugang Baris Sakat (Mitte) wird von den sportlichen Leitern Florian Kessler (links) und Tim Merstetter (rechts) flankiert. | Foto: SF Schliengen

Die Sportfreunde Schliengen werden ihren Kader für die kommende Saison mit Baris Sakat ergänzen. Der 26-Jährige wechselt vom Bezirksliga-Konkurrenten SV Weil II nach Schliengen. "Mit Sakat gewinnen die Sportfreunde einen erfahrenen Akteur für die Offensive", teilte der Club mit. Der Rechtsfuß ist seit Jahren eine feste Größe in der Reserve des SV Weil, "in über 150 Spielen für die Weiler stellte er seine Qualitäten unter Beweis", so die Schliengener weiter. „Baris bringt genau die Mischung aus Erfahrung und Torgefahr mit, die unser Spiel nach vorne beleben wird“, heißt es aus dem sportlichen Leitungsteam der Sportfreunde. Für Sakat selbst bietet der Wechsel nach fast neun Jahren im Nonnenholz eine neue sportliche Herausforderung.