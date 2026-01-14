Sportfreunde Schledehausen setzen auf Kontinuität

Vertragsverlängerung mit allen Trainern des Herrenbereichs!
Auch nächste Saison soll es bei den Sportfreunden kontinuierlich weitergehen. Deshalb wurden bereits Mitte Dezember die Verträge alle Trainer verlängert.
Trotz einiger Abgänge letzten Sommer und einem relativ kleinen Kader, steht unsere 1. Herren zur Winterpause auf einem guten 8. Tabellenplatz. Durch die Veränderungen im Kader ist die Mannschaft noch einmal enger zusammengerückt, was sich sowohl auf, als auch abseits des Platzes positiv bemerkbar macht. Dem Trainerteam ist es gelungen, die Mannschaft entsprechend anzupassen und auch bereits einige A-Jugendliche einzubauen.
Es stand daher außer Frage, dass der Vorstand der Sportfreunde Schledehausen diesen Weg fortsetzen möchte. So konnte der Vertrag mit Cheftrainer Jens Tiemann-Gorny (A-Lizenz Inhaber) sehr schnell und unkompliziert verlängert werden. Ebenso bleiben Co-Trainer Chris Brockmann (C-Lizenz Inhaber) und TW-Trainer Florian Munz an Bord.
Fußballobmann David Wege (B-Lizenz Inhaber) freut sich sehr über die Vertragsverlängerung und die weitere gute Zusammenarbeit. David wird ebenfalls als Trainer der 2. Herren weitermachen.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga B startet für das Team am 16. Januar. Testspiele sind zurzeit für Freitag, 23.01. 19:45 Uhr und Freitag, 06.02. 19:45 Uhr geplant, jeweils zu Hause. Kurzfristige Änderungen sind natürlich nicht ausgeschlossen.
Die ersten Pflichtspiele der 1. Herren finden an folgenden Tagen statt:
Sonntag, 15.02. 14 Uhr Heimspiel gegen TV Wellingholzhausen
Sonntag, 22.02. 15 Uhr Heimspiel gegen VfR Voxtrup 2
Sonntag, 01.03. 15 Uhr Heimspiel gegen Osnabrücker SC
Sonntag, 08.03. 15 Uhr Heimspiel gegen RW Sutthausen
Unseren Teams wünschen wir viel Erfolg für die weitere Saison und eine reichliche Punkteausbeute!
Sportfreunde Schledehausen