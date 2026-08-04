Sportfreunde Reichenberg: Kleiner Verein, erstaunliche Nachwuchsarbeit

Bei den Sportfreunden Reichenberg wird Nachwuchsarbeit großgeschrieben. – Foto: Verein

Es ist ein Kampf! Auf dem Land wird es für viele Vereine immer schwieriger, zwei oder selbst eine Mannschaft im Herrenbereich, wie es viele Jahre Usus war, im Spielbetrieb zu halten. Immer öfters werden Spielgemeinschaften zum letzten Ausweg. Was hilft gegen die Nachwuchssorgen? Nachhaltige und clevere Jugendarbeit lautet das Zauberwort. Wie es gehen kann, das zeigen beispielsweise die Sportfreunde Reichenberg . Der Gemeindeteil der Stadt Pfarrkirchen im Rottal liegt zwar weit abseits von Ballungszentren, dank einer klaren sportlichen Linie und einer fundierten Ausbildung verzeichnet der Verein einen Zulauf entgegen dem allgemeinen Trend. Großen Anteil daran hat Manuel Bruckmeier , der die Jugendabteilung maßgeblich geprägt hat. Seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter Jugend hat er nun aber vor Kurzem abgegeben, um sich einen neuen Herausforderung in Nachwuchsbereich des SV Wacker Burghausen zu widmen. Der A-Lizenz-Inhaber bleibt dem Verein jedoch eng verbunden und wird die sportliche Entwicklung weiterhin in beratender Funktion begleiten.

Wer die Anlage der Sportfreunde besucht, staunt zunächst nicht schlecht. Kunstrasen, gepflegte Naturrasen-Plätze, LED-Flutlicht, Mäh- und Markierungsroboter. Zwischen 50 und 60 Kinder tummeln sich mittlerweile im unteren Jugendbereich. Der Zulauf ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger konsequenter Aufbauarbeit. "Akribische Arbeit, Werteerziehung auf und neben dem Platz", diesen Slogan hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben.

Hat in Reichenberg ganze Arbeit geleistet: Manuel Bruckmeier (li.), der nun beim SV Wacker Burghausen im Nachwuchs tätig ist. – Foto: Mike Megapix

Und so sind die Sportfreunde Reichenberg für die kommende Saison im Jugenbereich aufgestellt:

Dass es zur neuen Saison nahtlos und möglichst professionell weitergeht, dafür sorgen die aktuellen Jugendleiter Reinhard Wimmer, Michael Eidenhammer und Thomas Gründmayer. Das Trio ist äußerst engagiert und nahezu täglich auf dem Platz anzutreffen, um die Rahmenbedingungen für den Nachwuchs zu optimieren. Unterstützt werden sie dabei tatkräftig aus der Abteilung Fußball. Das Credo: Nur gemeinsam klappt`s! Von den A-Junioren bis hinunter zur G-Jugend soll Hand in Hand angepackt werden, um den Übergang in den Herrenbereich so gut wie möglich vorzubereiten und somit stetig für Nachschub aus der Jugend zu sorgen.

• A-Jugend: Zur neuen Saison wird wieder eine Mannschaft in der Kreisliga gestellt.









• B-Jugend: Hier können sogar zwei Teams gemeldet werden. Ein besonderes Highlight: Die U16 hat bereits die Zusage für die Förderliga erhalten! Das eingespielte Trainer-Duo um Stützpunkttrainer Johannes Ertl und Co-Trainer Julian Henning wird die Mannschaft auch im dritten Jahr in Folge begleiten und die erfolgreiche Entwicklung der letzten zwei Jahre in der U16 fortführen.

• C Jugend: Zwei Mannschaften, davon spielt die U15 in der Bezirksoberliga. Trainer Petr Barth geht bei den Sportfreunden in seine zweite Saison.





• D-Jugend: Auch hier geht der Verein wieder mit 3 Teams an den Start.

Ein Kernaspekt des Reichenberger Wegs ist die Unterstützung der Übungsleiter. Der Verein setzt nicht nur auf Masse, sondern auf Qualität an der Seitenlinie. Egal ob erfahrener Coach oder engagierte Mutter/Vater – die Sportfreunde nehmen ihre Trainer an die Hand. Von der Kindertrainer-Basis bis zur C-Lizenz wird in die Ausbildung investiert. Das Ziel: Trainer, die auf dem Platz einen Plan haben, vermitteln Sicherheit und Begeisterung an die Kids. Der Verein setzt voll auf die Kinder aus der Region. Neuzugänge kommen überwiegend von selbst, weil sie Teil des Jugendprojekts sein wollen.



Bodenständig und sehr ehrgeizig.

Trotz aller Bodenständigkeit sind die Sportfreunde sehr darum bemüht, dem Nachwuchs ein möglichst professionelles Umfeld bieten zu können. Dazu gehört zum Beispiel ein eigener Vereinsbus, professionelle Trainingslager und eine einheitliche Ausstattung. Ein starker Sponsor im Hintergrund, der das Projekt aus voller Überzeugung unterstützt, macht diesen außergewöhnlichen Aufwand erst möglich.

Neben zahlreichen Hallenturnieren im Winter messen sich die Reichenberger auch regelmäßig mit den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) der SpVgg Unterhaching, des SSV Jahn Regensburg oder des LASK aus Linz.

Partnerschaft mit Sonnenland-Cup in Aussicht.

Die nächste große Nachricht steht bereits vor der Tür: Die Sportfreunde Reichenberg befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Team des Sonnenland-Cups. Da das Hauptturnier jährlich rund 500 Mannschaften absagen muss, sucht der Sonnenland-Cup gezielt Partner für regionale Vorturniere. "Wir setzen alles daran, ein Teil davon zu werden", verrät Manuel Bruckmeier und betont: "Ein solches Highlight in unsere Region zu holen, wäre ein riesiger Schritt für uns alle."