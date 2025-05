Sportfreunde präsentieren Alfonso Rubio Doblas als neuen U17-Trainer

„Ich bin in Siegen geboren, aber habe spanische Wurzeln – also ein ‚Siegerländer Spanier‘. Mein Name lässt darauf schließen“, sagt Rubio Doblas mit einem Augenzwinkern über seine Herkunft. Der gebürtige Siegener lebt mit seiner Familie in der Krönchenstadt und ist Inhaber der Fußball-A-Lizenz.

Seine Trainerlaufbahn ist geprägt von nachhaltiger Arbeit und sportlichem Erfolg: Fünf Jahre war er u.a. in Personalunion alsCheftrainer und sportlicher Leiter beim TSV Weißtal tätig. In der Saison 2015/2016 führte er das Team zur Meisterschaft in der A-Kreisliga und etablierte es anschließend in der Bezirksliga 5.