(Archivbild) – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Sportfreunde „on fire“ Formstarkes Hofstetten gegen Schlusslicht Reichertshofen gefordert – SG will Serie ausbauen

Die zuletzt in der Kreisliga Ost richtig in Fahrt gekommenen Sportfreunde aus Hofstetten wollen sich an diesem 11. Spieltag auch vom Schlusslicht nicht ausbremsen lassen, die SG Möning/Rohr will an ihre neu gewonnene Auswärtsstärke anknüpfen und in Göggelsbuch hadern sie ein Stück weit mit ihrem relativ kleinen Kader.

SF Hofstetten - FB Reichertshofen (Sonntag, 15 Uhr): Vier Siege in Folge, mit Patrick Willemsen einen „Knipser“, der die Torschützenliste der Kreisliga Ost mit inzwischen schon 13 Treffern anführt – die Sportfreunde sind „on fire“. Zuletzt musste das die ersatzgeschwächte DJK Göggelsbuch im Derby beim 0:4 erfahren. Trainer Markus Rüger ist stolz: „Stolz auf unsere Fans, die uns super unterstützt haben und stolz auf die Mannschaft, die ein super Spiel abgeliefert und verdient gewonnen hat.“ Aber: Übermut tut bekanntlich selten gut, deshalb hebt der Trainer bei aller Zufriedenheit auch den mahnenden Zeigefinger vor dem Gastspiel des Tabellenschlusslichts. „Reichertshofen wird nicht viel leichter. Sie haben zwar erst wenige Punkte, aber doch einige Spieler, die uns Probleme bereiten können“, sagt Rüger. Zu viel Understatement ist dann aber auch nicht angebracht. „Wir müssen 100 Prozent abrufen und wollen die Richtung vorgeben, wir haben schließlich ein Heimspiel und so werden wir auch agieren.“

Morgen, 15:00 Uhr TSV Winkelhaid Winkelhaid DJK Göggelsbuch Göggelsbuch 15:00 PUSH

TSV Winkelhaid - DJK Göggelsbuch (Sonntag, 15 Uhr): Die personelle Situation bei der DJK bleibt auch vor dem Auftritt beim Aufsteiger in Winkelhaid angespannt. „Aktuell habe ich für Sonntag zehn Feldspieler“, sagte Trainer Dominik Pöllet am Donnerstag, die Ausgangslage ist also ähnlich diffizil wie zuletzt beim 0:4 im Derby gegen Hofstetten. „Ich werde dann noch ein bis zwei Jungs von der zweiten Mannschaft mitnehmen“, kündigt Pöllet an. Winkelhaid schätzt der DJK-Coach als „schweren Gegner“ ein und orientiert sich dabei weniger an den vergangenen Wochen. Denn der amtierende Meister der Kreisklasse Ost wartet seit vier Spielen auf einen Punktgewinn. Und dennoch dürfte Pöllet im Hinterkopf haben, dass das Team von Trainer Klaus Alder stark gestartet ist und zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung innehatte. „Wir brauchen eine gemeinschaftlich geschlossene Leistung, um dort zu bestehen.“