Sportfreunde ohne Gnade

Das war eine deutliche Nummer. Nach einem 7:1-Kantersieg gegen den FC Lichtenstein steigen die Sportfreunde Donnstetten in die Kreisliga A auf. Der FC Lichtenstein enttäuschte im ersten Spielabschnitt auf allen Ebenen und muss in der kommenden Saison in der Kreisliga B um die Punkte kämpfen. Während die Donnstetter Mannschaft mit ihren zahlreich mitgereisten Fans den Aufstieg in die A-Liga nach Schlusspfiff feierte, herrschte Fassungslosigkeit auf der Seite der Lichtensteiner. „Wir haben es heute nach dieser Leistung nicht verdient. Das war überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen und was wir uns für das Spiel vorgenommen haben. Wir waren viel zu passiv und zu weit weg in den Zweikämpfen. Auch die Zuteilung bei den Standardsituationen hat überhaupt nicht gepasst. Das 0:3 zur Pause ging völlig in Ordnung. Die bittere Pille des Abstieges müssen wir jetzt fressen“, ärgerte sich FCL-Trainer Andreas Zwickl nach der Klatsche und beklagte besonders die fehlende Einstellung bei seinen Schützlingen.

Dagegen überschwänglicher Jubel auf der Seite der Donnstetter, deren Fans das Spielfeld bei Anpfiff erst einmal mit ihren schwarzen und weißen Rauchbomben einnebelten. „Ich glaube, der Gegner hat uns nach dem Spiel in der Vorwoche etwas unterschätzt. Das war schon sehr träge von uns in Würtingen. Es war klar, dass wir nach dem Spiel mehrere Schippen drauflegen müssen, das hat meine Mannschaft heute perfekt umgesetzt und auch in der Höhe völlig verdient gewonnen“, sagte SF-Chefcoach Emir Satorovic nach dem Schlusspfiff und ergänzte: „Wir sind perfekt ins Spiel gestartet und haben auch danach nicht nachgelassen. Wir haben nach unserer druckvollen Anfangsphase verdient drei Tore in der ersten Halbzeit gemacht und konnten uns auch in der Folge für eine klasse Vorstellung belohnen.“