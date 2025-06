Sportfreunde Oesede verpflichten Artur Chalamendik

Die Sportfreunde Oesede aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Mitte haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Der 27-jährige Mittelfeldspieler Artur Chalamendik wechselt vom FC Sandzak Osnabrück zum Kruseweg. Mit 23 Einsätzen, elf erzielten Toren und ebenso vielen Vorlagen in der abgelaufenen Spielzeit bringt Chalamendik beachtliche Erfahrung und Offensivstärke mit.

Der gebürtige Viktoria-Rehlberg-Spieler begann seine fußballerische Ausbildung in der Jugend und legte dort auch den Grundstein für seine weitere Karriere im Herrenbereich. Nun will er bei den Sportfreunden Oesede, die mit 37 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse Osnabrück Mitte gelandet sind, mithelfen, sich in der Liga besser zu positionieren.

„Der erste Sommer-Neuzugang steht fest! Mit Artur Chalamendik kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler an den Kruseweg! Der 27 Jährige spielte zuletzt beim FC Sandzak Osnabrück. Das Fußball spielen lernte er aber auf dem Rehlberg bei der Viktoria, wo er auch die ersten Schritte im Herrenbereich ging!“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Sportfreunde.