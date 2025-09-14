Sportfreunde Oberried spielen zu abgeklärt für den SV Endingen

Es war ein eher abgeklärter Auftritt der Oberrieder. Die Heimelf kontrollierte die Begegnung und setzte sich mit einem soliden, wenn auch nicht berauschenden Auftritt mit 2:0 gegen den SV Endingen. Die Kaiserstühler hoffen darauf, dass ihre Leistungsträger demnächst wieder entscheidend eingreifen können. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Am dritten Spieltag feierte der bisher glücklose SV RW Ballrechten-Dottingen den ersten Dreier der Saison und bezwang den TV Köndringen mit 4:0. Aufsteiger FC Heitersheim hingegen kassierte in Wittnau eine weitere heftige Niederlage (1:6) und hat bereits zwanzig Gegentore auf dem Konto stehen. Als einzige Mannschaft der Liga hat die SG Freiamt-Ottoschwanden die Optimalzahl an Punkten erbeutet – in Obersimonswald gelang ihr ein 3:2-Erfolg. Die Infos zu allen Spielen des Spieltags gibt es hier (BZ-Plus).