Sportfreunde Niederwenigern benötigen Siege

Um das Ziel des Klassenerhalts zu ermöglichen, brauchen die SF Siege in den nächsten Duellen. In der nächsten Partie wartet der SV Biemenhorst. Der SV steht aktuell mit 26 Punkten auf Platz elf. Danach kommt es zum sogenannten Sechs-Punkte-Spiel gegen den auf dem Relegationsplatz stehenden Mülheimer FC 97. Mit einem Sieg in dem direkten Abstiegsduell könnten die Sportfreunde ein wichtiges Zeichen setzen. Gleichermaßen würde ihnen eine Niederlage einen kräftigen Dämpfer versetzen. Neben vielen Teams aus dem Tabellenmittelfeld muss die Mannschaft von Kraushaar auch noch gegen den Tabellenführer SpVg Schonnebeck ran. Jedoch wird es auch Spiele gegen direkte Konkurrenten, wie beispielsweise den Tabellensiebzehnten SC Union Nettetal geben.

"Jetzt ist natürlich Crunchtime angesagt. Die direkten Duelle wollen wir für uns entscheiden und wir sind überzeugt, dass wir Punkte holen. Auch die besseren Gegner haben Druck und vielleicht können wir auch gegen die da oben punkten. Wir werden alles Mögliche tun, um den Klassenerhalt zu erreichen", berichtete Kuhlmann.

Zehn Spiele sind in dieser Oberliga-Spielzeit noch zu gehen. Mit einigen Gegnern aus dem Tabellenmittelfeld und direkten Duellen hat der Aufsteiger noch alle Chancen, den Traum vom Verbleib in der Oberliga zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu schaffen, müssen nun aber Siege her. Ob es in der nächsten Begegnung gegen Biemenhorst direkt klappt, oder ob es das zehnte Remis dieser Saison wird, bleibt abzuwarten.