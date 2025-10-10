Sportfreunde Neuwerk ziehen ins Kreispokal-Halbfinale ein

Die vier Halbfinalisten des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen der Saison 2024/25 stehen fest. Im letzten Viertelfinalspiel besiegten am Mittwoch die Sportfreunde Neuwerk Blau-Weiss Concordia Viersen mit 3:0. Das Ergebnis im Duell des Bezirksligisten gegen den zwei Klassen niedriger spielenden B-Ligisten fiel erwartbar klar aus, doch war für den Favoriten eine Kraftanstrengung nötig.

In der ersten Halbzeit taten sich die Sportfreunde mit stark mithaltenden Concorden schwer. Das gewünschte frühe Tor für die Elf von Trainer Dony Karaca fiel nicht, eine große Torchance nach nur fünf Minuten ging daneben. „Sie haben uns das Leben schwer gemacht, haben früh angelaufen und uns gestört“, sagte Karaca. Auch Viersen kam zu einer guten Möglichkeit in der ersten Hälfte, doch Neuwerk gelang noch vor dem Pausenpfiff der Führungstreffer. Nach einer Ecke köpfte Berkan Dursun zum 1:0 ein (45. Minute).

In der zweiten Hälfte zeigte der Favorit dann seine Dominanz. Concordia bekam keinen Zugriff mehr und beschränkte sich aufs Verteidigen. Doch es dauerte bis zur 77. Minute, bis Neuwerk das Spiel entschied. Leon Jansen erzielte das 2:0 per Fernschuss. Kurz darauf erhöhte Christian Schulz noch auf 3:0 (85.). Karaca bescheinigte dem Gegner, eine „gute B-Liga-Mannschaft“ zu sein.

„In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser. Für uns zählte nur das Weiterkommen, egal ob 1:0, 3:0 oder 5:0“, war Karaca mit dem Arbeitssieg zufrieden. Das Ziel Halbfinale ist erreicht. Im Halbfinale geht es bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause im Derby gegen den SV Lürrip. „Das ist ein sehr schönes Spiel und ein Top-Gegner. Das Spiel wollen wir natürlich gewinnen und ins Endspiel kommen, doch das wird schwer genug. Aber wir wollen Pokalsieger werden“, betonte Dony Karaca.