Sportfreunde Neuwerk nach 22 Jahren zurück in der Landesliga

– Foto: Martin Häming

Der Großteil der noch offenen Entscheidungen über den Auf- und Abstieg in einem Spiel - das ist der Clou, den die Bezirksliga, Gruppe 3 am letzten Spieltag für die Fans noch bereithielt. Und dabei hatte nur eine Mannschaft den Blick zur Konkurrenz noch zu beachten. Das war die Ausgangslage, als sich am 34. Spieltag am Sonntag ab 15.30 Uhr der 1. FC Viersen und die Sportfreunde Neuwerk am Hohen Busch gegenüberstanden.

Die Neuwerker mussten mit ihrem Trainer Dony Karaca dabei gar nicht mehr auf den Konkurrenten OSV Meerbusch achten. Der hatte in der Tabelle zwar zwei Punkte Vorsprung, musste aber selbst tatenlos zuschauen, weil er am letzten Spieltag spielfrei iwar. Siegten die Neuwerker also in Viersen, gehen sie in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an den Start. Nicht nur für den Trainer würde damit ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Letztmalig liefen die Neuwerker in der Saison 2003/04 in der Landesliga auf, inzwischen verfügt der Verein aber über eine komplett andere Infrastruktur. Und die wird er in der Landesliga ins Rennen schieken können, denn nach dem 2:0-Erfolg in Viersen war der Aufstieg der Neuwerker am Sonntag perfekt, ohne noch in eine nervenaufreibende Relegation zu müssen.

2:0 bereits zur Pause

Die von Kapitän Tristan Benten auf das Spielfeld geführten Neuwerker nahmen direkt das Heft in die Hand, mussten aber in der 12. Minute den Torschrei noch einmal zurückhalten, als der Ball innerhalb weniger Sekunden zweimal gegen das Viersener Aluminium klatschte. Nach 25 Minuten durfte der Großteil der 600 Fans dann aber jubeln, als Michael Hermes das 1:0 für die Sportfreunde erzielte. Konkret wurde es dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Berkan Dursun sehenswert auf 2:0 für die Gäste erhöhte.