Sportfreunde Neuwerk laden am 9. August zum Sommerfest

Am 9. August wird eine ganze Menge Schweißarbeit hinter den Bezirksliga-Kickern der Sportfreunde Neuwerk liegen, wenn der Verein zu seinem Sommerfest einlädt, das gleichzeitig dann auch die Saisoneröffnung markiert. Und da haben die Neuwerker am Gathersweg eine ganze Menge zu bieten, nicht nur eine attraktive Partie. Denn der Höhepunkt des Tages wird für viele das Testspiel sein, in dem die Neuwerker die Sportfreunde Uevekoven zu Gast haben, die in ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga als Meister auch gleich in die Landesliga Mittelrhein durchmarschiert sind. Ein echter Härtetest also gegen einen fraglos hoch motivierten Gast, der bis zum vorigen Wochenende noch im regulären Spielbetrieb war.