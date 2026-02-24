Sportfreunde Neuwerk II: Nur defensiv ein Spitzenteam

Der Aufsteiger von 2024 stolperte etwas in die Spielzeit. Erst am sechsten Spieltag gab es mit dem 6:3 gegen die SpVg Odenkirchen II den ersten Sieg der Saison, zuvor hatte es unter anderem eine 1:4-Pleite gegen die Red Stars gegeben – der bisher einzige Punktgewinn des Tabellenletzten. „Wir haben in der Sommervorbereitung etwas Schwierigkeiten gehabt, dann brauchst du etwas länger“, sagt Trainer Rütten. Mit dem Premierensieg kam Neuwerk aber besser in die Spielzeit, verlor im Laufe der gesamten Hinserie nur noch ein weiteres Spiel und erreichte mit dem 1:0-Erfolg über Tabellenführer Rheydter SV zum Abschluss ein Highlight. „Da haben wir gekämpft von der ersten bis zur letzten Minute und dann den Lucky Punch gesetzt“, sagt Rütten.

Das war gut

„Unsere Stärken sind klar im Defensivverbund“, sagt der 51-jährige Trainer und fügt an: „Wir haben in den meisten Spielen mannschaftlich gut verteidigt.“ Der Wert von nur 22 Gegentoren wäre tatsächlich deutlich weiter oben in der Tabelle zu verorten. „Die Defensive hat dazu beigetragen, dass wir doch noch so viele Punkte geholt haben“, betont der Cheftrainer. Nur drei Niederlagen sind nach der Hinrunde zudem hinter dem Rheydter SV (zwei Pleiten) der zweitbeste Wert der Liga. Interessant: Drei der vier Saisonsiege verbuchte Neuwerk in der Fremde.

Das muss besser werden

Die mangelnde Chancenverwertung verhinderte dem Tabellenachten ein besseres Ranking. „Die Torausbeute ist bei uns mangelhaft. Wir erspielen uns viele Möglichkeiten, aber schießen zu wenige Tore – deswegen hast du auch nur die geringe Ausbeute an Punkten“, moniert Rütten. Neuwerk steht mit 25 Treffern im Ligavergleich gar nicht so schlecht da, kam häufig aber nicht über ein Tor pro Spiel hinaus.