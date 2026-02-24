Sportfreunde Neuwerk II: Nur defensiv ein Spitzenteam

Die Reserve der Sportfreunde Neuwerk hat sich in der Hinrunde in eine komfortable Ausgangslage verschafft: Als Tabellenachter dürfte sowohl nach oben als auch nach unten nicht mehr viel anbrennen. „Das ist völlig in Ordnung so, da haben wir uns gesehen“, sagt Trainer Holger Rütten, der mit der Punktausbeute trotzdem nicht vollends zufrieden ist. Die Sportfreunde haben in 13 Spielen der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zwar nur drei Niederlagen kassiert, stellen mit sechs Remis allerdings auch den Höchstwert in dieser Kategorie.
„Unsere Stärken sind klar im Defensivverbund“, sagt der 51-jährige Trainer und fügt an: „Wir haben in den meisten Spielen mannschaftlich gut verteidigt.“ Der Wert von nur 22 Gegentoren wäre tatsächlich deutlich weiter oben in der Tabelle zu verorten. „Die Defensive hat dazu beigetragen, dass wir doch noch so viele Punkte geholt haben“, betont der Cheftrainer. Nur drei Niederlagen sind nach der Hinrunde zudem hinter dem Rheydter SV (zwei Pleiten) der zweitbeste Wert der Liga. Interessant: Drei der vier Saisonsiege verbuchte Neuwerk in der Fremde.
Die mangelnde Chancenverwertung verhinderte dem Tabellenachten ein besseres Ranking. „Die Torausbeute ist bei uns mangelhaft. Wir erspielen uns viele Möglichkeiten, aber schießen zu wenige Tore – deswegen hast du auch nur die geringe Ausbeute an Punkten“, moniert Rütten. Neuwerk steht mit 25 Treffern im Ligavergleich gar nicht so schlecht da, kam häufig aber nicht über ein Tor pro Spiel hinaus.
Um das Problem der fehlenden Torausbeute anzugehen, hat die Neuwerk-Reserve intern noch einmal Verstärkung dazubekommen. Kevin Bartz stößt aus der dritten Mannschaft dazu. In der Kreisliga C hat der 26-Jährige in der Hinrunde elf Mal getroffen und in der Vergangenheit ebenfalls Minuten in der Bezirksliga gesammelt. „Vorher hatten wir nur einen nominellen Stürmer. So können wir in der Offensive jetzt etwas mehr machen“, erklärt Rütten. Neben dem internen Neuzugang bleibt der Kader der Sportfreunde gleich. In der Vorbereitung stand angesichts der langen Pause vor allem Arbeit im Ausdauerbereich auf dem Programm. In der Rückrunde soll es nun „das ein oder andere Pünktchen mehr“ geben, so Rütten und fügt an: „Und natürlich wollen wir auch ein bisschen hochklettern.“ Mit den Sportfreunden Neersbroich, aktuell Tabellenzweiter, wartet zum Rückrundenauftakt am 1. März (12.30 Uhr) gleich ein echtes Brett.