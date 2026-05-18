Sportfreunde Neuwerk bleiben in Pole-Position für den Titel

Die Sportfreunde Neuwerk wahren ihre Chancen auf die Meisterschaft und haben den potenziellen Stolperstein TuRa Brüggen souverän aus dem Weg geräumt. TuRa hatte vor einigen Wochen noch Spitzenreiter OSV Meerbusch geschlagen und Neuwerk so überhaupt erst in die gute Ausgangslage für den Saisonendspurt gebracht. Entsprechend dürften Neuwerk und Trainer Dony Karaca vor der Aufgabe in Brüggen gewarnt gewesen sein. Doch die Sportfreunde nahmen diese Hürde letztlich souverän und setzten sich mit 5:0 durch.
„Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Die Mannschaft hat unsere Idee sehr gut umgesetzt. Brügge hatte kaum Torchancen und wir haben viele gute Situation gut wegverteidigt. Wir waren unheimlich aktiv. Großes Lob an die Mannschaft. Wenn man 5:0 gewinnt, hat man vieles richtig gemacht“, sagte Trainer Karaca nach Spielschluss.
Bereits in der 6. Minute brachte Özgut Sezgin Neuwerk in Führung, vor der Halbzeit erhöhte Lasse Buschmann auf 2:0 (35.). Nach der Pause trafen Marwan El Khoulati Haroun (71.) und Dominik Klouth (85.) zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Erman Balikci mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 5:0.
In der Tabelle bleibt Neuwerk damit zwei Punkte hinter Spitzenreiter OSV Meerbusch, hat allerdings noch ein Spiel mehr auszutragen – und damit den Titelgewinn sowie den direkten Aufstieg in die Landesliga in der eigenen Hand. Zwei Spieltage stehen noch aus.
Keine Schützenhilfe im Aufstiegskampf gab es hingegen durch den 1. FC Viersen, der zu Hause deutlich mit 1:5 gegen den OSV Meerbusch unterlag. Leonard Lejak erzielte in der 87. Minute den einzigen Treffer für die Viersener. Die Niederlage schmerzte umso mehr, da Union Nettetals Reserve später einen 1:0-Heimsieg gegen Thomasstadt Kempen holte. Damit zog Nettetal in der Tabelle auf drei Punkte von Viersen davon, das auf dem Relegationsplatz verbleibt. Den entscheidenden Treffer erzielte Dustin Herrmann in der 80. Minute.
In der oberen Tabellenhälfte sprang die SpVg Odenkirchen durch einen 2:0-Erfolg gegen die SSV Grefrath auf Platz drei. Vincent Schleifer und Dzenan Sinaovic erzielten die Tore für Odenkirchen. Einen 3:1-Sieg gegen die Reserve von St. Tönis verbuchte Fortuna Dilkrath. In der zweiten Halbzeit drehte Dilkrath einen 0:1-Rückstand noch zum Sieg. Die Tore erzielten Moritz Münten, Ceyhun Doganer und Torben Esser.
Trotz des bereits feststehenden sicheren Abstiegs feierte der 1. FC Mönchengladbach am Samstagabend einen beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen den CSV Marathon. Drei Treffer gingen auf das Konto von Deniz Salk. Zudem verlor der TuS Wickrath bereits am Freitagabend mit 0:4 gegen den TSV Bockum.