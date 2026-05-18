Sportfreunde Neuwerk bleiben in Pole-Position für den Titel

Keine Schützenhilfe im Aufstiegskampf gab es hingegen durch den 1. FC Viersen, der zu Hause deutlich mit 1:5 gegen den OSV Meerbusch unterlag. Leonard Lejak erzielte in der 87. Minute den einzigen Treffer für die Viersener. Die Niederlage schmerzte umso mehr, da Union Nettetals Reserve später einen 1:0-Heimsieg gegen Thomasstadt Kempen holte. Damit zog Nettetal in der Tabelle auf drei Punkte von Viersen davon, das auf dem Relegationsplatz verbleibt. Den entscheidenden Treffer erzielte Dustin Herrmann in der 80. Minute.

In der oberen Tabellenhälfte sprang die SpVg Odenkirchen durch einen 2:0-Erfolg gegen die SSV Grefrath auf Platz drei. Vincent Schleifer und Dzenan Sinaovic erzielten die Tore für Odenkirchen. Einen 3:1-Sieg gegen die Reserve von St. Tönis verbuchte Fortuna Dilkrath. In der zweiten Halbzeit drehte Dilkrath einen 0:1-Rückstand noch zum Sieg. Die Tore erzielten Moritz Münten, Ceyhun Doganer und Torben Esser.

Trotz des bereits feststehenden sicheren Abstiegs feierte der 1. FC Mönchengladbach am Samstagabend einen beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen den CSV Marathon. Drei Treffer gingen auf das Konto von Deniz Salk. Zudem verlor der TuS Wickrath bereits am Freitagabend mit 0:4 gegen den TSV Bockum.