Sportfreunde Neersbroich im Aufwind

Mit einer 1:4-Niederlage in Süchteln starteten die Sportfreunde Neersbroich in die Saison. Nach vier Spieltagen sieht die Welt allerdings anders aus beim A-Ligisten, denn die Mannschaft von Oliver Glogau holte im Anschluss an die erste Pleite sieben Zähler. Nicht zu vergessen ist, dass er mit seinem Team im Kreispokal-Viertelfinale steht. Im vergangenen Liga-Duell bestätigte seine Mannschaft ihren Lauf mit einem 5:1-Erfolg über DJK Hehn.

Link mit Sahnetag

"Wir haben am Anfang von den einfachen Fehlern der Hehner profitiert. Allerdings haben wir noch zwei 100-Prozentige liegen lassen in den ersten zehn Minuten. Also wir hätten das Spiel beenden können, bevor es richtig losgegangen ist", sagte der Cheftrainer der Sportfreunde über den Sieg. Weiter führte er aus: "Nach einer schwächeren Phase zum Ende der ersten Halbzeit, haben wir in der Zweiten schnell das Spiel zu unseren Gunsten wenden können. Ich denke der Sieg geht in Ordnung - auch in der Höhe."

Schon früh in der Partie machten die Neersbroicher klar, dass sie ihren starken Lauf fortsetzen wollen. So führten die Hausherren schon nach sieben Minuten durch einen Doppelpack von Christopher Link mit 2:0 gegen Hehn. Die Gäste schlugen vor der Pause noch einmal zurück (33.), allerdings ließen sich die Sportfreunde davon nicht beeindrucken und legten in der zweiten Halbzeit nach. Marco Glogau (60.) und Jonas Hintsches (64.) bauten die Führung aus, ehe Link mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand bescherte (87.).

Einige Erfolge

Die Truppe von Glogau hat harte Wochen mit intensiven Duellen hinter sich. Durch den Pokal musste sie zudem auch mal unter der Woche ran. Umso wichtiger sind die Erfolge für das Team und davon gab es einige in den vergangenen Duellen. "Jeder Sieg ist wichtig, er stärkt die Stimmung und den Zusammenhalt. Die letzten Tage sind schon anstrengend, aber wenn man sich mit den richtigen Ergebnissen belohnt, dann passt das", erklärte der Übungsleiter.

In der Liga drehte seine Mannschaft nach der Pleite in Süchteln auf. Nach einem Remis gegen die Sportfreunde Neuwerk schlug sein Team zunächst den Polizei SV Mönchengladbach mit 5:0, bevor Neersbroich die Hehner mit 5:1 nach Hause schickte. Im Achtelfinale des Pokals traf die Mannschaft von Glogau erneut auf den Polizei SV. "Jetzt können wir nochmal alles in den Pokal werfen und dann bereiten wir uns auf den RSV vor. Aber die Top Eins ist das nächste Spiel und das ist der Pokal", verriet der Trainer nach dem Spiel gegen Hehn und vor dem Pokal-Duell gegen die Gladbacher.

Die Vorbereitung zeigte Wirkung, denn die Sportfreunde besiegten den Liga-Konkurrenten mit 6:3 nach Verlängerung und zogen somit in das Viertelfinale des Kreispokals ein. Nach 90 Minuten stand es noch 3:3, ehe Neersbroich noch einmal in der Extra-Zeit aufdrehte. Nicolas Puhe und Dennis Klyau glänzten derweil mit einem Doppelpack.

Neersbroich ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und will diese Serie nun fortführen. Am kommenden Spieltag hat die Truppe von Glogau spielfrei. Die nächste Partie wird allerdings ein schwerer Brocken werden, denn es wartet der Rheydter SV, der noch ohne Punktverlust da steht, auf die Neersbroicher.