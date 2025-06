Die Sportfreunde bejubeln den Pokalsieg. – Foto: Sportfreunde Neersbroich

Sportfreunde Neersbroich gewinnen den A-Jugend Kreispokal Die Sportfreunde siegen vor beeindruckender Kulisse mit 2:0.

Am Samstag stand auf der Giesenkirchener Sportanlage das Kreispokalfinale der Jugend an. Angefangen um 10 Uhr mit dem Spiel der D-Jugend bis hin zum Spiel der A-Jugend, das aufgrund des Elfmeterschießens im Spiel der B-Jugend erst um circa 16:30 Uhr angepfiffen wurde. In B, C und D-Jugend gewann jeweils der 1. FC Mönchengladbach.

Selbiges Ziel verfolgte auch die U19 der Mönchengladbacher, die wie auch die übrigen Teams des Vereins an diesem Tag als Favorit in die Partie gehen sollte. Der 1. FC als Absteiger der Niederrheinliga, die Sportfreunde aus Neersbroich mit Rückenwind aus der Sonderliga kommend. Fünf der letzten sechs Saisonspiele konnten gewonnen werden. Die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga damit gesichert werden. Der Rückenwind war gleich zu Beginn zu spüren, als die Neersbroicher nach nur wenigen Augenblicken eine erste dicke Chance erspielten. In der 7. Spielminute war es dann soweit. Ein Ball in die Spitze veredelte Ben Schwarzer nach starkem Dribbling gegen zwei Verteidiger des 1. FC zur frühen Führung.

In der Folge entstand ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften gute Möglichkeiten herausspielten. Während sich der 1. FC oftmals die Zähne an der starken Neersbroicher Abwehr ausbiss, konnten die Sportfreunde vor allem über Konter immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen. Auch nach der Pause war das Bild ähnlich. Der 1. FC agierte noch druckvoller, erspielte sich gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach am stark aufgelegten Robin Rießer im Tor des Sonderligisten. So blieb es bis zur letzten Minute spannend. Und als es die rund 250 mitgereisten Neersbroicher kaum mehr abwarten konnten zu feiern, erlöste sie Thies Bartholot nach einem gut ausgespielten Konter mit dem Treffer zum 2:0.