Sportfreunde Mülheim: Der Aufstieg eines neugegründeten Vereins

SF Mülheim steigt in Premieren-Saison auf – Foto: Roberto Parolari

Neugründungen von Vereinen sind sowieso nicht sehr üblich, gerade bei der dichten Vereins-Landschaft am Niederrhein. Noch viel unüblicher ist es, wenn ein solcher Verein in der ersten Saison den Aufstieg in die Kreisliga B meistert. Die Sportfreunde Mülheim haben diesen am letzten Spieltag mit einem 7:0-Erfolg bei der TS Duisburg-Rahm besiegelt.

Fokus auf Spaß, Fairness und Freundschaft So ein Aufstieg ist zwar ungewöhnlich, dennoch hat dieses Team einiger Hochkaräter vorzuweisen, die teilweise schon langjährige Erfahrung aus der Landesliga mitgebracht haben. So auch Kapitän und Vorsitzender Nikolas Krause, der der WAZ zur Zielsetzung vor der Saison erzählt: „Ich möchte die Saison nicht von dem heutigen Spiel abhängig machen, sondern die gesamte Saison betrachten. Der Fokus lag darauf, dass wir ein geiles Jahr haben, dass wir Spaß haben und dass wir einmal in der Woche unsere ganzen Freunde sehen.“

Ein ganz besonderer Blick sollte allerdings auf den Fairness-Aspekt gesetzt werden, wie vor der Vereinsgründung besprochen wurde: „Anfangs haben wir uns vorgenommen, andere Tugenden auf dem Platz zu zeigen. Fairness sollte immer im Vordergrund stehen. Das sieht man auch in der Fairness-Tabelle.“ Hier stehen die Mülheimer ebenfalls ganz weit vorne mit nur 14 gelben Karten und keinem Platzverweis in 28 Spieltagen, was in der Kreisliga auch durchaus mal anders aussehen kann. Wenn man selbst eine faire Spielweise an den Tag legt, bekommt man das auch zurück – ganz nach dem Motto ‚Man erntet, was man sät‘, bestätigt der Kapitän: „Wenn man sich fair auf dem Platz verhält, dann ist der Gegner auch fair und dann kann man einen schönen Sonntag haben, ohne danach in getrennte Duschen gehen zu müssen.“ Vereinsausbau als langfristiges Ziel