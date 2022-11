Sportfreunde mit wichtigem Dreier im letzten Heimspiel

Am vergangenen Sonntag kam es in der Kreisliga A2 zum Kellerduell zwischen den Sportfreunden Rosenberg und dem SV Pfahlheim. Beide Mannschaften kamen mit einem positiven Trend aus den letzten Partien zum Aufeinandertreffen.

Von Beginn an war es eine muntere Partie, bei welcher beide Mannschaften versuchten nach vorne zu spielen. Nach einer schönen Kombination verpasste Jens Hauber aus kurzer Distanz die Führung für die Heimmannschaft. Doch auch die Gäste aus Pfahlheim ließen nicht lange auf die erste vielversprechende Offensivaktion warten. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Heimmannschaft landete der Ball über Umwege bei Pfahlheims Kapitän Felix Seckler, der aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Spannstoß zum 0:1 für die Gäste traf. Die Hintermannschaft der Sportfreunde war nach diesem Treffer sichtlich angeschlagen. Nach einem weiteren individuellen Fehler der Heimmannschaft stand der SVP alleine vor dem leeren Tor der Sportfreunde. In letzter Sekunde konnte Verteidiger Thomas Merz durch eine Grätsche das sichergeglaubte Tor verhindern. In der Folge berappelten sich die Sportfreunde und rissen das Spielgeschehen mehr und mehr an sich. Nach weiteren vergebenen Großchancen dann endlich der befreiende Ausgleichstreffer. Eine missglückte Flanke von Dominik Stöcker von Höhe der Mittellinie wurde immer länger und länger und somit unerreichbar für den Schlussmann der Gäste. Ein Tor, welches in jedem Jahresrückblick zu sehen wäre. Somit ging es mit einem eins zu eins in die Halbzeit.