Sportfreunde Lowick schlagen Dingden, SGE Bedburg-Hau bezwingt Anholt

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der VfL Rhede bleibt nach einem Kantersieg gegen die DJK Twisteden Tabellenführer. Borussia Veen verliert nach Führung. Siege für SV Rindern und Sportfreunde Broekhuysen.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
SV Rindern – SV Haldern 3:1
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Wiktor Romanow, Cem Artas, Finn Tiemer (85. Luca Alexander Polders), Christian Ploenes (68. Lukas Müller), Marten Albrecht, Peter Mayr, Maximilian Janssen (90. Marlon Irsch), Piet Kramer (73. Philipp Roosen), Mohamad Al Ahmad (68. Björn Gatermann) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Phil Winzer (55. Hendrik Middendorf), Elias Krüger, Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing (83. Henry Theodor Hermsen), Karl Isling (28. Milan Dogu) (91. Florian Böing), Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: Sebastian Zander (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maximilian Janssen (11.), 2:0 Peter Mayr (40.), 2:1 Veit Boßmann (43.), 3:1 Christian Ploenes (52.)
TSV Weeze – Sportfreunde Broekhuysen 0:4
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (71. Nderim Cerkinaj), Klaus Winters (55. Jordi Broekmanns), Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (83. Luis Nelleßen), Yannick Gorthmanns, Nick Schwarma (71. Hakan Erkis), Julian Kühn (67. Nils Giltjes) - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Norman Kienapfel (81. Sores Civan Agirman), Luca Schmermas, Justin Theelen (86. Lars Peters), Dennis Belzek, Stan Hesen (81. Nils Hannaleck), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (86. Philipp Joseph Brock), Maurice Horster, Tom Beterams (74. Nick Maurice Ernst) - Trainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Maurice Horster (6.), 0:3 Tom Beterams (61.), 0:2 Luca Schmermas (70.), 0:4 Maurice Horster (90.+3)
Gelb-Rot: Yannick Gorthmanns (96./TSV Weeze/Foulspiel)
Hamminkelner SV – Borussia Veen 3:2
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Nick-Constantin Otto (86. Lukas Zill), Till Schürmann (80. Felix Enk), Linus Kammeier, Yannick Weidemann (71. Lars Ortius), Gianluca Klein (71. Arda Gözüdok), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu, Leon Norman Bender (58. Kevin Beverungen) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer (58. Julian Schmelzer), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren (68. George Michael Wiedemann), Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Philipp van Huet, Felix Terlinden (68. Tim Pastoors), Linus van Treek (58. Marc Balonier), Tim Lange (81. Simon Staymann) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Tom Wirtz (14.), 1:1 Jan Büren (28. Foulelfmeter), 1:2 Felix Terlinden (45.+3), 2:2 Tom Wirtz (75. Foulelfmeter), 3:2 Hassan Hamzaoglu (88.)
Souveräner Heimsieg für den VfL Rhede: Schon in der 7. Minute brachte Leon Franken sein Team in Führung. Danach glänzte Qwenn Landzaat mit einem Doppelpack (39., 51.). Len Stenneken erhöhte nach einer Stunde auf 4:0, ehe Joker David Adegboyega Weade in der Schlussminute den Endstand markierte. Die DJK Twisteden fand vor 100 Zuschauern kaum ins Spiel, blieb chancenlos und verliert den Rivalen aus den Augen: Rhede hat sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier.
VfL Rhede – DJK Twisteden 5:0
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman (79. Leon Nachtigall), Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze (82. Mathis Beckmann), Noah Erik Zschoche (73. Johannes Seggewiß), Kian Trompert, Noah Paß (61. David Adegboyega Weade), Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat (81. Elias Marlin Zschoche), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Henri Hirschmann (40. Yannik Thielen), Alexander Rasch, Tom Cappel (22. Nikolas Dennesen), Nico Lenz, Sander Jacobs, Jordi Leck, Fabian Rasch (66. Alexander Swaghoven), Chris Kleuskens (46. Stian Jacobs), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Schiedsrichter: Umut Parmak - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leon Franken (7.), 2:0 Qwenn Landzaat (39.), 3:0 Qwenn Landzaat (51.), 4:0 Len Stenneken (60.), 5:0 David Adegboyega Weade (90.)
Der Kevelaerer SV verpasste trotz guter Chancen den Sieg. Maximilian Gastens brachte sein Team in Führung (44.), ehe Dominik Saat (78.) für Pfalzdorf ausglich. Bitter für Kevelaer: Andrea Dario Quarta scheiterte per Foulelfmeter an Keeper Levi Eckermann (69.), so blieb es beim 1:1 in Summe.
Nach dem 1:0 (34.) erhöhten Gianluca Buhlmann und Eray Tuncel per Doppelschlag (70.). Zwar verkürzte Marvin Braun per Handelfmeter (79.), doch der Platzverweis gegen Lukas Maas (87.) zerstörte die Hoffnung des TuS Xanten.
Die Sportfreunde Lowick legten früh vor: Leonard Langenbrink (6.) und Fynn Bennemann (45.+1) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem 3:0 durch Hussein Merhi (63.) kam Dingden II durch Marco Harbring (72.) kurz heran. Doch erneut Merhi (85.) stellte die Weichen endgültig. Das 4:2 von Memetsah Cakar (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt