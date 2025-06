Sportfreunde Lotte verpflichten Torwart Ron Meyer vom KFC Uerdingen

Regionalliga West: Sportfreunde Lotte verpflichten Ron Meyer als neuen Torwart

Die Sportfreunde Lotte haben sich mit Ron Meyer einen erfahrenen Torhüter für die kommende Regionalliga-Saison gesichert. Der 1,90 Meter große Schlussmann wechselt vom KFC Uerdingen an das Lotter Kreuz und wird fortan Teil des Torhüter-Trio bei den Westfalen, zu dem auch Laurenz Beckemeyer und Luis Hillemeier gehören. Meyer überzeugte in der abgelaufenen Saison durch konstant starke Leistungen und wurde in der Regionalliga regelmäßig zum Rückhalt seiner Mannschaft.