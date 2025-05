Sportfreunde Lotte: Klefisch und Kerkemeyer kommen von Ligarivalen

SFL-Coach Fabian Lübbers sagt zum Neuzugang: "Mit “Kerke” bekommen wir einen dynamischen Außenverteidiger, der sich in den letzten Jahren gut entwickelt hat. Er stand in jedem Spiel auf dem Platz und hat auf Regionalliganiveau gespielt. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende. Die Art wie er Fußball spielt passt perfekt in das Profil des Außenverteidigers, den wir gesucht haben."

Seit seiner Juniorenzeit beim SC Paderborn 07 konnte sich Kerkemeyer Saison für Saison weiterentwickeln. Nach einem Jahr beim SV Lippstadt 08 war der Linksverteidiger seit Sommer 2022 beim SC Wiedenbrück aktiv und hat insgesamt bereits 82 Regionalliga-Partien in seiner Vita stehen. Bei den Ostwestfalen war er der Dauerbrenner mit der meisten Einsatzzeit. In 31 Partien konnte er neben vier Torvorlagen sogar einmal treffen.

Aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen wechselte Klefisch einst zu RB Leipzig und durchlief dessen Jugendschmiede von der U15 bis zur U19 auf höchsten Niveau. In der Youth League spielt er gegen Größen wie Manchester City und Paris St. Germain. Als das erste Seniorenjahr anstand verlieh RB ihn an Drittligist Viktoria Köln. Nach einem glücklosen Halbjahr wurde der Vertrag in Leipzig aufgelöst und der damalige Oberligist SC Paderborn 07 II schlug zu. Dort wurde er Leistungsträger und hatte in der Rückrunde 2022/23 maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga.

In der vierthöchsten Spielklasse stand der frühere U19-Nationalspieler beim SCP II eher in der zweiten Reihe und wechselte vergangenen Sommer zum KFC Uerdingen. Mit 27 Einsätzen gehörte er zum festen Stamm.