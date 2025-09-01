Sportfreunde Lotte: Ein Torwart geht - ein Torwart kommt

Der 27-jährige Ron Meyer, der im Sommer vom KFC Uerdingen gekommen war, verlässt den Verein aus privaten Gründen. Als Ersatz wurde der 21-jährige Luca Böggemann verpflichtet, der beim Drittligisten VfL Osnabrück unter Vertrag steht, aber seit zwei Monaten an den Nordost-Regionalligisten Chemie Leipzig ausgeliehen war. Nun wird die Leihe bei den Sportfreunden Lotte fortgesetzt.

Der 1,95 m große Torwart Böggemann verlor in Leipzig nach drei Auftaktniederlagen seinen Platz zwischen den Pfosten, so dass die Leihe nach wenigen Wochen in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten vorzeitig beendet wurde, da weitere Einsatzzeit eher unwahrscheinlich schien. Diese soll das Torwart-Talent, dass seit seinem 14. Lebensjahr im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück ausgebildet wurde, Spielpraxis in Lotte sammeln und sich dem Konkurrenzkampf mit Laurenz Beckemeyer (25), der er neben Kamer Krasniqi und Marc Heider aus seiner Osnabrücker Zeit bereits kennt, stellen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Luca Böggemann einen jungen, ehrgeizigen Keeper für uns gewinnen konnten. Er bringt trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrungen mit und soll sich bei uns weiterentwickeln“, sagt Sportfreunde-Coach Fabian Lübbers.

Mit Torhüter Ron Meyer haben sich die Sportfreunde einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Der 27-Jährige stand in den ersten vier Ligaspielen der laufenden Saison sowie im DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist SC Freiburg zwischen den Pfosten.

„Im Namen des gesamten Vereins möchten wir uns bei Ron für seinen täglichen Einsatz bedanken. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und mit großem Engagement für die Sportfreunde gearbeitet. Für seine sportliche, berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste und ganz viel Erfolg“, so Luca Pflugradt, Teammanager und Vorstandsmitglied der Sportfreunde.

Meyer konzentriert sich fußballerisch künftig wieder auf seine Heimatregion. Sein Berater Adem Besil erklärt gegenüber dem "RevierSport": "Leider ist die Oma von Ron verstorben. Sie hatte eine Firma, die nun Ron übernimmt. Er ist da stark eingebunden und die Fahrten nach Lotte, wo er bis zu fünf Stunden auf der Autobahn verbrachte, sind nicht mehr realisierbar. Ein neuer Klub rund um Köln, vielleicht bis Koblenz - das wäre für Ron machbar. Wir warten auf Anfragen."