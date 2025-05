Sportfreunde Lorch geraten auf dem Härtsfeld unter die Räder

Die zweite Garnitur des Verbandsligisten empfing den Namensvetter aus dem Remstal nicht mit Tee und Gebäck, sondern mit Pressing, Passspiel und Präzision. Bereits in der Anfangsphase war zu erkennen, dass die Lorcher Defensive gegen die zielstrebige und spielerisch überlegene Offensive der Gastgeber einen schweren Stand haben würde. Bereits in der 24. Minute eröffnete Hetper den Torreigen gegen die Lorcher, dem kurze Zeit später der in der Verbandsliga erprobte Walter das 2:0 nachfolgen ließ.