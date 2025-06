Sportfreunde Lorch gehen in ihre 13. Bezirksligasaison

Die Bezirksliga Ostwürttemberg, mit der Oberliga Baden-Württemberg 1978/79 eingeführt, geht in ihre 49. Spielzeit. Für die Sportfreunde Lorch wird es die 13. Saison, die dieses Jahr durch den Abstieg der SG Bettringen aus der Landesliga auf 17 Mannschaften angewachsen ist, was einen verschärften Abstieg (4 Direktabsteiger) bedeutet.

#2) SV Neresheim

Gegründet: 1946

10. Bezirksligasaison (2011-19, 2024-)

Ewige Tabelle: 26. Platz, 425 Punkte

Farben: Schwarz-Weiß

Spielstätte: Sportplatz 1 Nördlinger Straße, Neresheim

Meister 2019

#3) SG Heldenfingen/Heuchlingen

Gegründet: 1999 (Spielgemeinschaft aus SV Heldenfingen 1947 und RSV Heuchlingen 1922)

28. Bezirksligasaison (1979-85, 1986-91, 1992-99, 2008-10, 2019-)

Ewige Tabelle: 5. Platz, 1.169 Punkte

Farben: Grün-Rot

Spielstätten: Sportgelände Am Häule, Gerstetten-Heldenfingen oder Sportplatz Altheimer Straße, Gerstetten-Heuchlingen

Meister 1985 (SV Heldenfingen)

Bezirkspokalsieger 1994 (SV Heldenfingen)

#4) FV 08 Unterkochen

Gegründet: 1908

30. Bezirksligasaison (1983-95, 2009-)

Ewige Tabelle: 2. Platz, 1.353 Punkte

Farben: Grün-Weiß

Spielstätte: Häselbachstadion, Aalen-Unterkochen

Bezirkspokalsieger 1954 und 2019

#5) TV Neuler 1921

Gegründet: 1923/36 (Fußballabteilung im Turnverein)

22. Bezirksligasaison (1991-98, 2007-09, 2010/11, 2014-)

Ewige Tabelle: 8. Platz, 918 Punkte

Farben: Rot-Weiß

Spielstätte: Sportanlage Schulstraße, Neuler

Bezirkspokalsieger 2022

#6) 1. FC Germania Bargau

Gegründet: 1927

33. Bezirksligasaison (1978/79, 1985-1994, 1995-2010, 2015-17, 2019-23, 2024-)

Ewige Tabelle: 1. Platz, 1.564 Punkte

Farben: Weiß-Schwarz

Spielstätte: FC-Platz, Schwäbisch Gmünd-Bargau

Meister 1994, 2010, 2017 und 2023

Bezirkspokalsieger 2010

#7) TSV Hüttlingen 1892

Gegründet: 1946 (Fußballabteilung im Turnverein)

9. Bezirksligasaison (1992-96, 1998-2001, 2024-)

Ewige Tabelle: 35. Platz, 322 Punkte

Farben: Rot-Schwarz

Spielstätte: Sportanlage Bolzensteig, Hüttlingen

Meister 1996

#8) FC Durlangen

Gegründet: 1947

4. Bezirksligasaison (2022-)

Ewige Tabelle: 58. Platz, 111 Punkte

Farben: Rot-Weiß

Spielstätte: Sportplatz an der Schulstraße, Durlangen

#9) TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1899 II

Gegründet: 1929 (Fußball beim ATV Hofherrnweiler 1899); 2. Mannschaft seit 1998 im Aktiven-Spielbetrieb

8. Bezirksligasaison (2018-)

Ewige Tabelle: 41. Platz, 271 Punkte

Farben: Blau-Rot-Schwarz

Spielstätte: Fritz-Sportpark, Platz 3 (Kunstrasen), Aalen-Unterrombach/Hofherrnweiler

#10) Sportfreunde Dorfmerkingen II

Gegründet: 1922; 2. Mannschaft seit 1988 im Aktiven-Spielbetrieb

10. Bezirksligasaison (2002-08, 2022-)

Ewige Tabelle: 34. Platz, 329 Punkte

Farben: Schwarz-Rot

Spielstätte: Ingenieurbeton Röser Arena, Neresheim-Dorfmerkingen

Bezirkspokalsieger 2023

#11) Sportfreunde Lorch

Gegründet: 1911

13. Bezirksligasaison (1986-88, 2014-22, 2023-)

Ewige Tabelle: 29. Platz, 400 Punkte

Farben: Blau-Weiß

Spielstätte: Goldwasen, Lorch

Bezirkspokalsieger 1958, 1961 und 2021

#12) SGM Stödtlen/Tannhausen

Gegründet: 2022 (Spielgemeinschaft aus SV DJK Stödtlen 1956 und VfB Tannhausen 1930)

8. Bezirksligasaison in der Traditionslinie des SV DJK Stödtlen (1989-92, 1994/95, 2005/06, 2023-) - VfB Tannhausen: 1985-90, 2006/07

Ewige Tabelle: 38. Platz, 276 Punkte (VfB Tannhausen: 51. Platz, 178 Punkte)

Farben: Schwarz-Weiß-Rot

Spielstätten: Gloning Krantechnik Sportpark, Stödtlen, oder Sportzentrum Tannhausen

Meister 1995 (SV DJK Stödtlen)

Bezirkspokalsieger 1980 (VfB Tannhausen)

#13) DJK-SG Schwabsberg-Buch

Gegründet: 1967

21. Bezirksligasaison (1993-2004, 2007-10, 2019-)

Ewige Tabelle: 18. Platz, 703 Punkte

Farben: Blau-Weiß

Spielstätte: Sportplatz am Limes, Rainau-Schwabsberg

Bezirkspokalsieger 2008

#14) TSG Nattheim 1935

Gegründet: 1946 (Fußballabteilung im RSV Solidarität)

19. Bezirksligasaison (1980-82, 2007/08, 2010-)

Ewige Tabelle: 14. Platz, 774 Punkte

Farben: Blau-Weiß-Rot

Spielstätte: Sportanlage auf der Halde

#15) TSV Böbingen 1906

Aufsteiger aus der Kreisliga A, Staffel 1

Gegründet: 1926 (als 1. FV Eintracht Unterböbingen, 1938 Fusion mit dem TV 1906 Unterböbingen)

14. Bezirksligasaison (1991/92, 1993-99, 2006-12, 2025-)

Ewige Tabelle: Platz 23, 472 Punkte

Farben: Grün-Weiß

Spielstätte: Sportplatz im Bürgle

Bezirkspokalsieger 2024

#16) SSV Aalen 1901

Aufsteiger aus der Kreisliga A, Staffel 2

Gegründet: 1920 (Fußballabteilung im ATV Jahn Aalen)

4. Bezirksligaspielzeit (2017/18, 2020-22, 2025-)

Ewige Tabelle: 71. Platz, 51 Punkte

Farben: Rot-Weiß

Spielstätte: SSV-Stadion im Rohrwang

#17) TSG Schnaitheim 1874

Aufsteiger aus der Kreisliga A, Staffel 3

Gegründet: 1919 (Fußballabteilung im TV Schnaitheim)

23. Bezirksligaspielzeit (1981-85, 1987-89, 2005-11, 2014-24, 2025-)

Ewige Tabelle: 9. Platz, 891 Punkte

Farben: Rot-Weiß

Meister 2011

Bezirkspokalsieger 1963 und 2015

Von den Gründungsmitgliedern 1978 spielen aktuell nur der SV Heldenfingen (in der SG Heldenfingen/Heuchlingen) und der 1. FC Germania Bargau in der Bezirksliga. Der TSV Essingen (damals Tabellendritter), die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Zwölfter) und der FV Sontheim/Brenz (Dreizehnter in der Premierensaison) sind aktuell höherklassig angesiedelt, alle anderen Vereine spielen in der Kreisliga A oder B.

Folgende Vereine der aktuellen Spielzeit vertraten seit 1945 übrigens den Bezirk auch mal in höheren Spielklassen: