❗️Sportfreunde Lauffen zu Gast ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des fünften Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr die Sportfreunde aus Lauffen in der heimischen ERBE-Arena und möchte nach den beiden Niederlagen zuletzt eine Reaktion zeigen.
Die Gäste aus Lauffen belegen nach den ersten vier Spieltagen einen guten dritten Tabellenplatz mit 8 Punkten und einem Torverhältnis von 12:4 Toren. Zwei Siegen zum Auftakt (3:0 gegen Wachbach und 5:0 gegen Erlenbach) stehen zwei Unentschieden gegenüber, als man sich zuletzt jeweils mit 2:2 von Untergriesheim und Pfedelbach trennte. Hinzu kommt der Pokalerfolg unter der Woche gegen den SV Frauenzimmern, als die Sportfreunde mit 8:2 die Oberhand behielten. Die Gäste reisen also mit ordentlich Rückenwind an den „See“ und möchten ihre gute Form sicherlich bestätigen.
Unser FCU musste nach zwei Siegen zum Auftakt zuletzt zwei empfindliche Niederlagen einstecken, sodass mit dem Trainerwechsel und dem bevorstehenden Abschied von Carlo Twyrdy eine turbulente Woche zu Ende geht. Doch das Interimstrainerteam um Kevin Herrmann, Marcel Susser, Deniz Baydin und Ümit Kürüslü nutzten die Trainingswoche intensiv, um an ein paar Stellschrauben zu drehen. So steht die Mannschaft nun in der Pflicht, das zweifelsohne große Potenzial auf den Platz zu bringen und mit einem Sieg für einen versöhnlichen Saisonstart und einen würdigen Abschied für Carlo Twyrdy zu sorgen. Auf geht´s Union!
Fotograf: Klemens Schaika