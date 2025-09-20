❗️Sportfreunde Lauffen zu Gast ❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des fünften Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr die Sportfreunde aus Lauffen in der heimischen ERBE-Arena und möchte nach den beiden Niederlagen zuletzt eine Reaktion zeigen.

Die Gäste aus Lauffen belegen nach den ersten vier Spieltagen einen guten dritten Tabellenplatz mit 8 Punkten und einem Torverhältnis von 12:4 Toren. Zwei Siegen zum Auftakt (3:0 gegen Wachbach und 5:0 gegen Erlenbach) stehen zwei Unentschieden gegenüber, als man sich zuletzt jeweils mit 2:2 von Untergriesheim und Pfedelbach trennte. Hinzu kommt der Pokalerfolg unter der Woche gegen den SV Frauenzimmern, als die Sportfreunde mit 8:2 die Oberhand behielten. Die Gäste reisen also mit ordentlich Rückenwind an den „See“ und möchten ihre gute Form sicherlich bestätigen.