Der Aufstieg wurde mit allem gefeiert, was dazugehört. – Foto: Sascha Köppen

Sportfreunde Katernberg feiern den Landesliga-Aufstieg Nach dem 3:2-Erfolg gegen die SG Benrath-Hassels haben die Essener den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Am Ende wurde es nach der 3:0-Führung aber noch einmal dramatisch.

Die DJK Sportfreunde Katernberg haben den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Sascha Fischer gewann am Mittwochabend auf der eigenen Anlage vor 1000 Zuschauern gegen die SG Benrath-Hassels mit 3:2, machte es dabei nach einer 3:0-Führung aber noch einmal spannend.

Gestern, 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 DJK/SF Kate. SG Benrath-Hassels SG Benrath 3 2 + Video Die Gäste aus Düsseldorf kamen von Beginn an nicht so ins Spiel, wie das noch am Sonntag daheim gegen den OSV Meerbusch der Fall war. Die Katernberger benötigten aber auch eine Weile, um sich klare Möglichkeiten zu erspielen. Hatten beide Teams in der Anfangsphase noch je eine Einschussmöglichkeit gehabt, so drückten die Platzherren durch Yves Busch (27.) und Alain Hansmann-Jackson (34.) auf die Führung - doch die kam erst zwei Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte zustande. Timo Conde, der in der Saison 36-mal erfolgreich war, traf zum 1:0 für die Sportfreunde. An der Strafraumgrenze bekam er den Ball, schloss nach einer kurzen Körpertäuschung eiskalt ab.

3:0 war noch keine Vorentscheidung Damit verschoben sich die Rahmenbedingungen nach der Pause, nun hatten die Katernberger etwas zu verlieren, waren sie doch nur bei einem Sieg aufgestiegen. "Das haben wir in der Vorbesprechung durchaus schon thematisiert", ließ Trainer Fischer nach dem Spiel wissen. Bereits entschieden schien das Spiel, als Conde dann zwei weitere Male zuschlug. In der 62. Minute war er ähnlich eiskalt wie beim 1:0, nach einer ausgezeichneten Vorarbeit von Melih Bulut, nur zwei Minuten später machte Benraths Shahab Kazim eine eigentlich verunglückte Flanke noch einmal scharf, die Conde zum Dreierpack einköpfte. Danach verwalteten die Katernberger den Vorsprung dann etwas zu sehr, und das sollte sich beinahe rächen. "Man muss schon sagen, dass wir dann wohl auch einfach platt waren, aber am Ende ist mir das scheißegal. Die Landesliga war das große Ziel, und das haben wir geschafft", freute sich der Coach des Neu-Landesligisten.

– Foto: Sascha Köppen