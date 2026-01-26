– Foto: stefan.hahne@web.de

Sportfreunde Ippendorf mischen im Aufstiegsrennen mit Zorn lobt Teamgeist – Trainingsbeteiligung bleibt Knackpunkt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Bonn Ippendorf

Die Sportfreunde Ippendorf spielen in der Kreisliga A Bonn bislang eine starke Saison und überwintern nach 16 Partien auf Rang drei mit 30 Punkten. Damit ist das Team voll im Aufstiegsrennen. Auffällig: Während Ippendorf auswärts das stärkste Team der Liga stellt, gibt es im heimischen Umfeld noch Luft nach oben. In neun Auswärtsspielen holten die Sportfreunde 16 Punkte, zu Hause stehen aus sieben Partien 14 Zähler zu Buche.

Trainer Reinhard Zorn zieht dennoch ein positives Zwischenfazit. „Unterm Strich ist die Punkteausbeute etwas zu niedrig, gemessen an unseren Leistungen. Trotzdem können wir mit der Vorrunde zufrieden sein.“ Besonders erfreulich aus seiner Sicht ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Was wirklich gut funktioniert hat, ist unsere Geschlossenheit. Wir sind ein tolles Team, das auf und neben dem Platz zusammenhält – das ist ein großer Faktor für unseren bisherigen Erfolg.“

Zwei Spiele sind Zorn besonders in Erinnerung geblieben. „Das waren ganz klar die knappen Siege gegen Brüser Berg und gegen Rheinbach. In beiden Partien mussten wir in Unterzahl spielen und haben uns trotzdem durchgesetzt. Solche Spiele sagen viel über den Charakter einer Mannschaft aus.“ Verbesserungsbedarf sieht der Trainer vor allem abseits des Spieltags. „Die Trainingsbeteiligung ist ein Thema. Wir hatten immer wieder viele Kranke und Verletzte, das macht kontinuierliches Arbeiten nicht einfacher.“