Sportfreunde in der Pole Position

„Es fühlt sich unwirklich an. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte ein sichtlich gelöster Marcel Demircan nach der Partie. Seine Dürener Sportfreunde haben gerade 4:1 (2:1) gegen den BCV Glesch-Paffendorf gewonnen und können vor dem letzten Landesliga-Spieltag plötzlich aus eigener Kraft in die Fußball-Mittelrheinliga aufsteigen.

Erinnerungen an das Hinspiel

Dabei erinnerte vieles an das Hinspiel. Auch an diesem Pfingstmontag ging der Underdog wie beim 2:1-Sieg Anfang Dezember in Führung. Aber: Düren startete früher mit der Aufholjagd und beendete sie auch erfolgreicher. „Ich war mir sicherer als vergangenes Jahr, weil wir aktuell in einer ganz anderen Verfassung sind. Aber ich hatte schon dieses ‚Och nee, das kann nicht wahr sein‘-Gefühl“, berichtete Demircan über seine frühen Sorgen nach dem Rückstand.