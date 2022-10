Sportfreunde II zeigen starke Moral

Nachdem man die Serie von vier Niederlagen am Stück beim letztwöchigen Derby gegen die SF Winden beendet konnte, war die SG Rheinhausen zu Gast bei der Reserve der SF Elzach-Yach. Natürlich wollte die Mannschaft den Schwung des Sieges aus dem vergangenen Spiel mitnehmen und vor heimischer Kulisse erneut dreifach punkten.

Zunächst waren beide Mannschaften auf Spielkontrolle aus und so ergaben sich in der Anfangsviertelstunde kaum Möglichkeiten. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Sportfreunde durch einen Lattenschuss von Kapitän Samuel Fischer nach gut 20 Minuten. Danach nahm die Partie Fahrt auf, so gab je eine Großchance auf beiden Seiten, ehe Rheinhausen durch Eric Schwarz in Führung ging. Bis zur Pause gab es weitere Großchancen auf beiden Seiten, die jedoch nicht genutzt werden konnten und somit blieb es beim 0:1 zur Halbzeit in einer ausgeglichenen Partie.