Sportfreunde Heppenheim: Neustart für die Kreisoberliga So ist der momentane Stand beim zurückgezogenen Team

Heppenheim. Vor knapp einem halben Jahr hat der FC Sportfreunde Heppenheim seine Mannschaft aus der Gruppenliga zurückgezogen, aber angekündigt, in der Saison 2023/24 den Neustart in der Kreisoberliga zu wagen.

Den Worten folgen nun erste Taten: Die Pläne für den Restart sind da, ein Trainer auch. Jetzt fehlen nur noch die Spieler. Was die Heppenheimer vorhaben und was sie aktuell von einer Spielgemeinschaft halten, lest Ihr in dem plus-Artikel auf echo-online.