Sportfreunde Hehlrath laden zum Sommercup ein

Die Sportfreunde Hehlrath veranstalten vom morgigen Freitag bis Sonntag einen Sommercup auf dem Sportplatz am Maxweiher.
Den Auftakt bildet am Freitagabend ein Elfmeterturnier, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Insgesamt gehen 14 Senioren- und acht Juniorenteams an den Start. Für die Junioren geht es um 17:30 Uhr los, für die Erwachsenen ab 19 Uhr. Teilnehmen konnten alle Interessierten – unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit.
Am Samstag und Sonntag stehen dann die Jugendmannschaften im Mittelpunkt. Das Programm am Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem Einlagespiel der neuen E-Jugend. Ab 11 Uhr folgt das Turnier der F-Jugend, bevor ab 14 Uhr D-Jugend-Mannschaften um den Turniersieg spielen. Der Sonntag steht im Zeichen des Mädchenfußballs mit einem Turnier der D-Juniorinnen ab 11 Uhr.