Sportfreunde Hehlrath laden zum Sommercup ein

– Foto: Michael Schneiders

Den Auftakt bildet am Freitagabend ein Elfmeterturnier, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Insgesamt gehen 14 Senioren- und acht Juniorenteams an den Start. Für die Junioren geht es um 17:30 Uhr los, für die Erwachsenen ab 19 Uhr. Teilnehmen konnten alle Interessierten – unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit.



Am Samstag und Sonntag stehen dann die Jugendmannschaften im Mittelpunkt. Das Programm am Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem Einlagespiel der neuen E-Jugend. Ab 11 Uhr folgt das Turnier der F-Jugend, bevor ab 14 Uhr D-Jugend-Mannschaften um den Turniersieg spielen. Der Sonntag steht im Zeichen des Mädchenfußballs mit einem Turnier der D-Juniorinnen ab 11 Uhr.



