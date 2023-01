Sportfreunde Gerresheim vor großem Umbruch Trainer Thoidis und einige Spieler verlassen den Verein in Richtung Unterbach.

Der griechische Fußballtrainer, der 2019 als Assistent in Gerresheim anheuerte und seit 2021 als Chef an der Seitenlinie steht, wird den Tabellenvierten der Kreisliga A am Ende dieser Saison verlassen. „Ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht. Es gibt keinen Ärger. Der Verein und ich trennen uns im Guten“, betont Thoidis.

Was sich im ersten Moment nach einem normalen Vorgang anhört, bekommt beim zweiten Hinhören aber eine besondere Note. Denn „Dimi“ Thoidis verlässt die Leimkuhle nicht alleine. In seinem Schlepptau befinden sich acht seiner Spieler mit identischem Ziel. „Den neuen Verein kann ich noch nicht verraten“, sagt der Grieche.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei aber um den SC Unterbach, der nach dem kürzlich erfolgten Rückzug aus der Bezirksliga im kommenden Jahr mit einer neu formierten Mannschaft in der Kreisliga A an den Start gehen wird. Das bestätigt auch Michele Stupnanek, der nicht gut auf den SC nterbach zu sprechen ist. „Sie haben schon in der Winterpause versucht, unseren Trainer abzuwerben. Die Art und Weise finde ich nicht gut. Aber man sieht sich immer ein zweites Mal im Leben“, so der sportliche Leiter der Sportfreunde.