Sportfreunde Gerresheim verstärken jungen Kader gezielt

Das Trainerteam und der sportliche Leiter Mike Reinwart wollen bewusst ihre Philosophie bestätigen, und Erfahrung und Sicherheit ins Team bringen, damit sich junge Spieler in Ruhe entwickeln können.

Die Gerresheimer setzten wieder einmal erneut die Jugend und schieben gleich vier Spieler des Jahrgangs 2006 in den Kader der ersten Mannschaft. Hierbei handelt es sich um Stanley McTayler, Anton Felix Morgenstern, Mo Arab und den Sohn des sportliches Leiters, Tom Reinwart.

Hierzu gesellen sich die zwei externe Zugängen, ebenfalls aus dem Jahrgang 2006: Walid El Kadiri (Vfl Benrath) und Giulano Nizeti Panebianco (SV Bergisch Gladbach). Nicht viel älter ist hier Yassir Daou, der 21 Jahren vom FC Bosporus in Gerresheim aufschlägt. Jede Menge Erfahrung und Qualität bringen folgende Neuzugänge mit:

Die Sportfreunde mussten hier dringend die Abteilung Attacke verstärken, sodass die Verantwortung in der kommenden Saison auf mehrere Schultern verteilt wird. Des Weiteren freut sich die Mannschaft auf den neuen Co Trainer Deniz Deniczi, der Volker Alsleben ablösen wird. Die Kaderplanung ist hiermit praktisch abgeschlossen und vereinsintern ist man sich sicher, das die Neuverpflichtungen den Kader weiter voran bringen werden. Auch Trainer Issam Haj Haddou zeigte sich sehr zufrieden, und freut sich auf Trainingsauftakt am 7. Juli.