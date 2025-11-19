Sportfreunde Gerresheim verpflichten Marco Meyer

Im Gipfeltreffen der Kreisliga A gab es für die Sportfreunde Gerresheim am vergangenen Wochenende keine Punkte. Auf eigenem Platz musste sich die Mannschaft von Issam Haj Haddou dem kaltschnäuzigen Spitzenreiter SC Unterbach mit 1:2 geschlagen geben. Damit verpassten die Mannen um Kapitän Faouz El Makadmi auch den Sprung auf Tabellenplatz eins.

Dieser wäre für die Sportfreunde die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Denn abgesehen vom verloren gegangenen Topspiel hielten die vergangenen Tage einige positive Nachrichten für den ambitionierten Kreisligisten parat. Zu ihnen zählte die positive Wertung des eine Woche zuvor unter äußerst kuriosen Bedingungen abgebrochene Partie gegen den VfL Benrath.

Der VfL hatte im Verfolgerduell mit 3:2 in Führung gelegen, stand aber nur noch zu Acht auf dem Platz, als die Partie für längere Zeit unterbrochen und schließlich auch abgebrochen wurde. Dass auf der Anlage an der Karl-Hohmann-Straße plötzlich auch noch das Flutlicht ausgegangen war, half den Gastgebern auch nicht mehr. Zumal diese selbst während der Unterbrechung Fakten geschaffen hatten und in Teilen bereits geduscht waren, als der Schiedsrichter und der Gegner die Begegnung fortsetzen wollten.

Während der Ausgang dieser Posse so erwartet werden durfte, kam die Nachricht über die Verpflichtung von Torjäger Marco Meyer doch überraschend. Schließlich hatte dessen aktueller Klub Sparta Bilk erst vor wenigen Wochen verlauten lassen, dass Meyer bis zum Saisonende an der Fährstraße bleiben würde. Doch das Versprechen wurde wieder einkassiert.

Schon rund um das mit 0:2 verloren gegangene Bezirksliga-Spitzenspiel gegen die die SG Benrath-Hassels informierte Meyer die Verantwortlichen in Bilk über seinen Wunsch, den Verein doch schon im Winter zu verlassen. „Wir hatten dann eigentlich bis zur Winterpause Stillschweigen vereinbart“, sagte Spartas Sportdirektor Marcel Krüger. Entsprechend enttäuscht zeigte sich der 39-Jährige, als er am vergangenen Wochenende über die sozialen Medien von Meyers Wechsel zu den Sportfreunden Gerresheim erfuhr.

In Gerresheim bestätigte man die spektakuläre Verpflichtung. „Ja, es stimmt, wir sind uns mit Marco einig“, sagte der sportliche Leiter Mike Reinwart. Allerdings war auch er nicht sonderlich glücklich darüber, dass die „Transferbombe“ auf diese Art platzte. Denn um den 35 Jahre alten Meyer für die Rückrunde spielberechtigt zu bekommen, müssen die Sportfreunde zunächst einmal eine Einigung mit Sparta Bilk erzielen.

Dass man in Bilk im Vorfeld nicht persönlich über die Pläne informiert wurde, dürfte für die anstehenden Verhandlungen zumindest nicht förderlich sein.