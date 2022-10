Sportfreunde Gerresheim mit großem Respekt Gerresheims Fußballer treffen auf Bezirksligaabsteiger DSC 99.

Nachsitzen müssen am Freitagabend die Fußballer der Sportfreunde Gerresheim und des DSC 99 in der Kreisliga A Düsseldorf. In einem Nachholspiel des 13. Spieltags treffen die beiden Tabellennachbarn ab 20 Uhr auf der Anlage An der Leimkuhle aufeinander. Die ursprünglich für Mitte Oktober angesetzte Partie war aufgrund mehrerer Corona-Fälle auf Seiten der Sportfreunde verlegt worden.

Nicht die einzige Konsequenz, die Corona für die Mannschaft von Dimitrios Thoidis hatte. „Wir waren in den letzten Wochen schon geschwächt. Und es dauert ja auch immer eine Zeit, bis die Spieler dann wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind“, erklärt Gerresheims Coach. Der Kräfteverschleiß machte sich auch in den Ergebnissen bemerkbar. Zwischenzeitlich verloren die Sportfreunde sogar vier Ligaspiele in Serie. Der am siebten Spieltag Zweitplatzierte wurde so bis auf Rang elf durchgereicht. Für Thoidis spiegelt der aktuelle Rang nicht das wahre Leistungsvermögen wider. Doch so wenig sich der griechische Coach davon beunruhigen lässt, so nüchtern geht Thoidis auch mit dem jüngsten 7:0-Kantersieg über den FC Büderich II um. „Natürlich muss man erst einmal sieben Tore schießen. Aber der Gegner war an diesem Tag wirklich schwach“, so der 39-Jährige. Ob sein Team die Leistungsdelle also tatsächlich überwunden hat, wird sich daher wohl erst Freitagabend zeigen.

Auch wenn der DSC 99 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in neuer Umgebung bisher auch noch keine Bäume ausgerissen hat und auf Rang zwölf sogar noch hinter seinem Team liegt, hat Thoidis großen Respekt vor dem Kontrahenten. „Der DSC 99 hat für mich hinter Benrath-Hassels den zweitstärksten Kader der Liga. Ich schätze das Team auch stärker als den CfR Links ein“, so Thoidis. Zu sehen war davon in dieser Saison bislang noch zu selten etwas. Allerdings setzte der „Club“ am vergangenen Wochenende mit dem 2:2 über die SG Benrath-Hassels ein dickes Ausrufezeichen. Mit dem Remis war der Ligaprimus aus Hassels am Ende noch sehr gut bedient. „Da hat man gesehen, was für Qualität der DSC hat“, sagt Thoidis und fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt.